Au moins 17 civils tués par des rebelles ADF dans l'est de la RDC

Au moins 17 personnes ont été tuées par des rebelles extrémistes dans la province du Nord-Kivu, dans l'est du Congo, ont déclaré les autorités locales.

Des civils ont été tués par des combattants des Forces démocratiques alliées - qui seraient liés au groupe État islamique - dans la zone de Bambuba-kisiki, dans le territoire de Beni, a déclaré lundi Sabiti Njiamoja, un adjoint du gouverneur local.

"Nous avons enterré 10 corps dimanche. Les victimes sont des civils tués par les ADF entre jeudi et vendredi à Kainana. Sept autres ont été retrouvés lundi", a-t-il déclaré.

Le conflit couve depuis des décennies dans l'est du Congo, où plus de 120 groupes armés s'affrontent. La plupart d'entre eux se disputent des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux, tandis que certains groupes tentent de protéger leurs communautés.

Depuis avril dernier, les attaques des ADF ont tué au moins 370 civils et plusieurs centaines de personnes ont été enlevées, dont un nombre important d'enfants, selon les Nations unies. Le groupe a également étendu sa zone d'opérations à Goma et à la province voisine d'Ituri.

En mars, le groupe a revendiqué la responsabilité d'avoir tué plus de 35 personnes et d'en avoir blessé des dizaines d'autres dans le village de Mukondi, également dans la province du Nord-Kivu.

Les combats exacerbent la grave crise humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC. Près de 6 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Congo, dont plus de 450 000 dans la province du Nord-Kivu.

Des centaines de milliers de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême et les maladies se propagent, selon les organisations humanitaires.