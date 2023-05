Soudan : les ''salles d'urgence'' au chevet des patients

Lundi, les combats faisaient encore rage au Soudan, plus d'un mois après le début des affrontements entre les paramilitaires et l'armée. Dans ce pays livré désormais au chaos, le système D devient la norme pour survivre. Sur le plan sanitaire, des '' salles d'urgence'' tentent d'apporter assistance aux malades et blessés de guerre.

Un patient soigné dans une clinique dans le quartier al-Rashidin d'Omdurman, dans la banlieue nord de la capitale soudanaise. Des volontaires et des rares médecins encore dans la ville prêtent leurs services dans ces salles d’urgence.

"L'idée derrière ces salles d'urgence (cliniques) est de les répartir géographiquement dans tous les quartiers, ce qui signifie que chaque zone établira sa propre clinique d'urgence. Les jeunes de chaque quartier y joueront un rôle fondamental, ainsi que le personnel médical déjà présent.", explique Mohammed al-Taher, médecin soudanais, volontaire.

C’est vers ces structures de fortune que se tournent blessés et malades dans une ville plongée un conflit armé depuis le 15 avril. Mais ces centres manquent de médicaments et de plateaux techniques.

" Nous demandons à tous ceux qui ont des médicaments supplémentaires à la maison de nous les apporter ou de les apporter dans une clinique de leur quartier, car la plupart des quartiers disposent des cliniques opérationnelles. Nous avons besoin de toutes sortes de médicaments, de médecins et de tous les volontaires qui peuvent aider notre clinique dans le quartier d'al-Rashidin.", lance Maha Mohammed, volontaire soudanaise.

Selon l'ONU, 25 des 45 millions de Soudanais dépendent désormais de l'aide humanitaire, alors que lundi, les combats faisaient encore rage dans le pays.