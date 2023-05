Tina Turner, icône de mode et source d'inspiration pour les femmes

Quand on pense à Tina Turner, on se demande "what love got to do with it ?" et puis il y a les tenues.

Tina Turner, l'une des artistes les plus populaires au monde, était connue dans le monde entier pour ses chansons pop, rock et RnB. Parallèlement à ses succès, son style n'a cessé d'évoluer tout au long de sa carrière.

"Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans l'identité visuelle de Tina Turner, c'est qu'elle oscille en fonction de la décennie dans laquelle nous nous trouvons", explique Jacqueline Springer, conservatrice de l'exposition Africa & Diaspora : Performance au Victoria & Albert Museum

"Ainsi, lorsque nous pensons aux années 1960, nous pensons à ces robes à carreaux, lorsque nous pensons aux années 1970, nous pensons à cette robe Bob Mackie qu'elle, Cher et d'autres ont porté par la suite. C'est une robe très moulante, très performante, cette robe flamme, qui est tout simplement absolue - elle ressemble à quelque chose que l'on s'attendrait à avoir vu auparavant, mais dont on se rend compte qu'on ne l'a pas vu. Et lorsque nous arrivons aux années 1980, Tina a toujours sa silhouette, c'est évident. Mais elle choisit de se déporter au sein de l'aristocratie du rock and roll qu'elle finit par conquérir et dans laquelle elle s'inscrit."

La carrière de Tina Turner a été marquée par l'endurance et la résilience. Après avoir quitté un mariage marqué par les violences physiques, elle a rencontré le succès auprès d'un public plus jeune.

Née Anna Mae Bullock dans un hôpital ségrégationniste du Tennessee, elle a passé ses dernières années dans une propriété de 260 000 pieds carrés au bord du lac de Zurich.

Jusqu'à ce qu'elle quitte son mari et révèle leur histoire, elle était connue comme l'alliée vorace d'Ike, la femme de tête de la "Revue Ike et Tina Turner".

Physiquement meurtrie, émotionnellement dévastée et financièrement ruinée par sa relation de 20 ans avec Ike Turner, Tina a été l'une des premières célébrités à parler franchement des violences domestiques, devenant une héroïne pour les femmes battues et un symbole de résilience pour tous.

"Son style était un compliment pour la musique, et je pense qu'il a été jugé beaucoup plus puissant, certainement dans un deuxième temps, lorsqu'elle est revenue avec les albums Private Dancer et Foreign Affair, où il était du domaine public qu'elle avait non seulement divorcé d'Ike, mais que les détails de leur mariage sur les abus qu'elle avait subis pendant une période de temps significative et qu'elle recommençait à vivre", explique Springer.

"Le pouvoir vient de l'idée même qu'il a été jugé anti-factuel. On n'est pas censé revenir en tant que femme d'âge mûr. Vous n'êtes pas censée être capable de marquer des points et de devenir la doyenne du rock. Le rock est blanc et masculin, apparemment. Ce n'est pas le cas. Il y a donc un pouvoir dans le succès commercial et la marchandisation, mais aussi dans le terrain émotionnel qu'elle a quitté, le terrain physique et les abus qu'elle a subis. Tina Turner est donc à la fois une artiste musicale, une artiste vestimentaire, une femme noire dotée d'une voix. Une voix que personne ne possède de manière comparable. Mais c'est aussi quelqu'un qui parle aux gens sur le plan émotionnel, en fonction de leurs propres parcours parallèles".

Tina Turner est devenue une superstar à elle seule dans la quarantaine, à une époque où la plupart de ses pairs étaient sur le déclin. Elle est restée l'une des principales attractions des concerts pendant des années.

Springer explique : "Elle fabriquait ses perruques à la main. Cela vous montre à quel point elle recherchait l'autonomie pour son look, ce qui n'est pas le cas, même aujourd'hui, de tous les artistes. Vous ne pouvez pas changer vos cheveux pour cette rotation, pour cet angle promotionnel. Vous pouvez faire ceci. Vous devez perdre du poids. Il s'agit donc d'une femme qui a subi des pressions que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre dans différents domaines, et qui a quand même dû se présenter avec une apparence soignée et prête".

Les succès comprennent "Proud Mary", "Nutbush City Limits", "River Deep, Mountain High" et les chansons des années 80, dont "What's Love Got to Do with It", "We Don't Need Another Hero" et une reprise de "Let's Stay Together" d'Al Green.

Sa marque de fabrique était son contralto grondant, son sourire audacieux et ses pommettes saillantes, sa palette de perruques et ses jambes musclées et rapides qu'elle n'hésitait pas à montrer.

"Ce ne sont pas des terrains faciles à parcourir. Et c'est ce qu'elle a fait", explique M. Springer.

"Il y a un coût culturel à partir et à voyager à travers cela. Si vous faites de la musique, si vous faites de la musique gospel, vous ne devriez faire que de la musique gospel parce que Dieu vous a béni avec cette voix. Si vous faites de la musique soul, vous chantez des choses lascives. Vous parlez de l'idéalisation d'une relation. Vous chantez du rock n roll. Vous parlez de l'idéalisation de la liberté, de la contestation de l'establishment. Vous vous éloignez du Seigneur. Chaque évolution de la brillance s'accompagne donc d'une critique. Et pour faire cela en tant que femme, pour faire cela avec le mentorat d'un homme qui vous a dit qu'il vous aimait, vous l'avez fait. Et pour qui vous avez des enfants, puis qui vous maltraite, et ensuite l'industrie de la musique dit que vous n'êtes plus commercialisable. Et elle a continué. Du gospel au rock n roll".

Tina Turner a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, a remporté 12 Grammys, a été élue avec Ike au Rock n Roll Hall of Fame en 1991 (et à nouveau seule en 2021), et a été honorée au Kennedy Center en 2005, Beyoncé et Oprah Winfrey faisant partie des personnes qu'elle a inspirées.

"Beyoncé lui rend en quelque sorte hommage, ce qui prouve à quel point elle est appréciée", déclare Nick Reilly, rédacteur en chef de Rolling Stone UK.

"À bien des égards, Beyoncé a dit que Tina Turner était son idole et je pense que c'est au Kennedy Center, un grand événement américain, qu'elle a interprété 'Proud Mary'. Elle l'a rencontrée à plusieurs reprises et l'a vraiment perçue comme le genre de personne qui l'inspirait. Et je crois qu'elle a dit : "Il y a deux Tinas importantes dans la vie d'une femme : "Il y a deux Tina importantes dans ma vie : Tina Knowles, sa mère, et Tina Turner".

La vie de Tina Turner a fait l'objet d'un film, d'une comédie musicale à Broadway et d'un documentaire de HBO en 2021, qu'elle a qualifié d'adieu public.