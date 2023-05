Cameroun : une 51e Journée de l’unité sur fond de sécessionnisme

Un grand défilé militaire et civil a lieu dans la capitale camerounaise, Yaoundé, pour célébrer la 51e Journée de l'unité nationale, qui commémore la fin du fédéralisme et la proclamation de l'État unitaire du Cameroun.

Cette journée a pour but « de nous rappeler que nous sommes tous une seule nation, un seul peuple, qu'ensemble nous pouvons construire et nous développer, ensemble nous pouvons être heureux, ensemble nous pouvons vivre en paix », déclare Thérèse Temgoua.

Cependant, cette célébration de l'unité nationale est aujourd'hui remise en cause par les tendances sécessionnistes dans les régions anglophones du Cameroun et les appels à la haine tribale qui se multiplient dans tout le pays.

Pierre Youte, journaliste, estime qu'"aujourd'hui les Camerounais s'accordent à dire que nous vivons une certaine unité de façade (...) car il y a des sécessionnistes qui ne nous laissent pas respirer (...) on voit monter la haine dans le pays, la division est là".

Cette fête nationale est placée sous le thème "Forces de défense et peuple camerounais en symbiose pour sauvegarder la paix et l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère".

Cette volonté d'unité est également affichée à Yaoundé par le président Paul Biya, 91 ans et plus de 40 ans au pouvoir, qui par sa présence a voulu montrer qu'il reste aux commandes, malgré les divisions que subit le pays.

Le défilé commence par le défilé des troupes de l'armée égyptienne, invité d'honneur à cette commémoration