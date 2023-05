La Biennale d'architecture de Venise sous le prisme africain

L'architecte écossaise et ghanéenne Lesley Lokko donne une tribune à des voix longtemps réduites au silence à la Biennale d'architecture de Venise.

La 18e biennale d'architecture, intitulée "Le laboratoire du futur", explore la décolonisation et la décarbonisation, des sujets sur lesquels les Africains ont beaucoup à dire, selon Mme Lokko :

"Le corps noir a été la première unité d'énergie de l'Europe. Nous avons une relation avec les ressources depuis des temps immémoriaux. Nous opérons à un endroit où les ressources ne sont pas stables. Elles sont souvent fragiles. Elles sont souvent exploitées. Notre relation avec elles est une relation d'exploitation. Je pense que nous avons beaucoup à dire sur cette conversation" a-t-elle déclaré.

Lokko a fait appel à des stars mondiales comme David Adjaye et Theaster Gates parmi les 89 participants au spectacle principal, dont plus de la moitié sont originaires d'Afrique ou de la diaspora africaine.

Pour réduire l'empreinte carbone, M. Lokko a encouragé les architectes, les artistes et les concepteurs participants à réduire autant que possible la taille de leur exposition, ce qui s'est traduit par davantage de dessins, de films et de projections, ainsi que par la réutilisation de matériaux provenant de la Biennale d'art contemporain de l'année dernière.

Le pavillon américain se penche sur les plastiques omniprésents, inventés et propagés aux États-Unis, et sur la manière de gérer leur durabilité, sous le titre "Everlasting Plastic" (plastique éternel).

Dans l'une des cinq expositions, Norman Teague, un artiste, designer et fabricant de meubles afro-américain basé à Chicago, a recyclé des plastiques provenant d'objets quotidiens tels que des bouteilles de détergent à lessive.

"Une grande partie de mon travail a porté sur l'Afrique et sur les moyens de faire ressortir la langue pour rapprocher l'Afrique, le continent et les Afro-Américains les uns des autres, c'est-à-dire la langue et l'esthétique. Il s'agit donc d'une question de langue et d'esthétique. Si vous regardez mes travaux précédents, vous verrez qu'ils ont beaucoup d'esthétique africaine et qu'une grande partie de mon inspiration vient de là. J'ai donc voulu réfléchir à tout cela, mais aussi à la demande de Lesley Lokko de décoloniser et de décarboniser", explique-t-il.

L'Ukraine revient à la Biennale avec deux installations qui rappellent que la guerre continue de faire rage en Europe.

Le pavillon de l'Arsenale a été recouvert de matériaux occultants pour représenter les mesures de protection ad hoc, quoique futiles, que les Ukrainiens ordinaires prennent contre les bombes russes.

"Pour nous, cette partie de la déclaration du pavillon ukrainien est importante parce que nous pouvons trouver de nombreuses solutions de fortification et de défense, pas seulement d'origine humaine, mais aussi cette forme hybride avec un arrière-plan historique, parce qu'il s'agit aussi des transformations de notre relation avec la Terre, les animaux, les plantes et ainsi de suite. Et soudain, nous pouvons repenser nos relations avec tout ce système", explique Borys Filonenko, conservateur du pavillon ukrainien.

La décolonisation était un thème naturel au pavillon brésilien, où les commissaires Gabriela de Matos et Paulo Tavares présentent l'héritage architectural des indigènes et des Africains brésiliens, et remettent en question le récit "hégémonique" selon lequel la capitale, Brasilia, a été construite "au milieu de nulle part".

"À bien des égards, l'ensemble du pavillon est un geste décolonial. C'est un geste décolonial dans la mesure où nous remettons en question certains récits hégémoniques, incarnés par la capitale, la capitale moderne, Brasilia. C'est un geste décolonial dans la mesure où, dans cette salle, nous montrons l'héritage des peuples indigènes afro-brésiliens et reconnaissons leur contribution à l'architecture brésilienne", explique M. Tavares.

À l'intérieur du pavillon principal, Olalekan Jeyifous, un Nigérian installé à Brooklyn, crée un récit rétro-futuriste tentaculaire qui se déroule dans une autre année 1972.

"Ce monde se déroule environ dix ans après que la majorité des pays africains ont obtenu leur indépendance de la domination coloniale", explique-t-il.

"Ce que j'imagine, c'est qu'il y a eu un effort massif, à l'échelle du continent, pour consolider tous les groupes environnementaux locaux en une sorte d'organisation faîtière massive que j'ai appelée l'Effort de conservation africain. Cet effort de conservation africain s'est donc efforcé de trouver des carburants et des sources d'énergie de substitution afin de réparer les dégâts causés par les puissances coloniales lors de l'extraction des ressources".

La Biennale d'architecture de Venise se déroule du 20 mai au 26 novembre.