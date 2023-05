Malawi : collision entre 1 bateau et 1 hippopotame, 1 mort et 23 disparus

Un enfant d'un an est décédé et 23 personnes sont portées disparues et considérées comme mortes après qu'un hippopotame a foncé sur un canoë et l'a fait chavirer sur une rivière du sud du Malawi.

Le long canoë en bois transportait 37 personnes sur la rivière Shire, en route vers le Mozambique voisin, lorsqu'il a été heurté par l'hippopotame dans le district de Nsanje lundi.

La police malawienne a sauvé 13 personnes avec l'aide du personnel du Programme alimentaire mondial qui travaillait dans la région et avait fourni des bateaux pour l'opération de sauvetage, a déclaré le commissaire de police du district de Nsanje, Dominic Mwandira.

On craignait que les personnes ne soient mortes car les recherches duraient depuis plus de 24 heures, a déclaré Agnes Zalakoma, porte-parole de la police.

Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a dépêché sur place la ministre de l'aau et de l'Assainissement, Abida Mia. Elle a déclaré que les habitants lui avaient confié que les hippopotames causaient souvent des problèmes dans la région et qu'ils souhaitaient que les autorités déplacent certains d'entre eux.

La rivière Shire est la plus grande du Malawi.

Les accidents de bateaux sont fréquents dans ce pays où l'absence de transport fluvial régulier conduit de nombreuses personnes à traverser les lacs et rivières sur des bateaux parfois en mauvais état, faute de régulations dans ce secteur.

Le mois dernier, au moins cinq personnes étaient mortes dans le naufrage d'un bateau surpeuplé dans le district central de Mchinji.