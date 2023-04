L'Égypte prête à "jouer un rôle de médiation" dans la crise au Soudan

Abdel-Fattah El-Sissi a réuni lundi le Conseil suprême des forces armées égyptiennes, pour tenter de trouver une issue à la crise Soudanaise. Le dirigeant a appelé toutes les parties soudanaises à faire preuve de retenue, déclarant que son administration communiquait avec les parties belligérantes pour mettre fin aux combats.

"Si j'avais un message à délivrer, et je l'ai dit au président Salva Kiir (du Sud-Soudan), nous sommes tous deux prêts à jouer un rôle de médiation entre nos frères du Soudan afin de parvenir à une trêve entre ces frères. Les discussions se poursuivent, et nous sommes en contact constant avec les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide pour les encourager à cesser le feu et à mettre fin à l'effusion de sang des Soudanais. Il s'agit, encore une fois, de parvenir à des négociations qui conduisent au rétablissement de la stabilité."

Le président Egyptien a ajouté que le pays négocie également l'obtention de la libération de soldats égyptiens tenus captifs au Soudan.