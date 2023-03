Sénégal : Sonko condamné, "un agenda politique" crie son avocat

Au Sénégal, l’avocat d’Ousmane Sonko réagit à la condamnation du leader de l’opposition et considère que cette décision de justice est orientée par un « agenda politique ».

Condamné à deux mois de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable de fausses déclarations, Ousmane Sonko devra également verses environ 330 000 dollars au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang qui l’a accusé de diffamation et d’injures publiques.

"J'ai dit que la politique est dans le tribunal et qu'il perd son droit (l'Etat de droit) et sa compréhension. Mais même si l'accusé n'est pas défendu, le tribunal a l'obligation de juger sereinement et de voir s'il n'a pas des raisons et des moyens de rejeter ou d'annuler la procédure, mais ils ne se sont pas préoccupés de cela. En fait, il s'agit d'un agenda politique", a déclaré Ciré Clédor Ly, avocat du leader de l'opposition, Ousmane Sonko :.

L'affaire découle des accusations qu’Ousmane Sonko, 48 ans, a portées contre le ministre du tourisme lors d'une conférence de presse à la fin de l'année dernière. Il avait affirmé que le ministre avait volé 47 millions de dollars à une agence gouvernementale.

"C'est un verdict qui consacre la victoire de Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko a fui les débats aujourd'hui, il s'est comporté comme un patron, parce qu'il n'a pas d'éléments, il n'a pas d'arguments, il n'a pas de preuves à fournir à la Cour" a indiquéEl-hadji Diouf, avocat du ministre sénégalais du tourisme, Mame Mbaye Niang.

Les partisans de M. Sonko considèrent les accusations portées contre lui comme la dernière tentative de couper court à sa carrière politique, y compris à sa probable candidature à la présidence en 2024.