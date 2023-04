Kenya : Meta tente de faire annuler le procès contre Facebook

Accusée d’exploitation et de mauvaises conditions de travail, par 43 anciens modérateurs de Facebook licenciés en janvier, la société Meta, a saisi un tribunal kényan pour obtenir l’arrêt de la procédure en cours.

Alors que la société de médias sociaux a lancé une opération de réduction de ses effectifs de 25 %, les modérateurs kényans à l'origine de la plainte disent avoir fait l’objet de licenciement illégal.

"L'enjeu de cette affaire est la façon dont ils ont été traités, alors qu'ils étaient modérateurs de contenu chez Facebook, et la manière dont Facebook et Sama ont tenté de mettre fin à leurs contrats'', explique Mercy Mutemi, avocate des anciens modérateurs de contenu de Sama.

Ces employés recrutés par Sama, une société d’externalisation ont tenté de rebondir au sein de Meta via une nouvelle sous-traitance. Sans succès car figurant depuis sur une liste noire établie par la société de médias sociaux.

"L'une de nos affirmations dans la requête est que les modérateurs qui ont été engagés via Sama ont essayé de chercher un autre emploi en tant que modérateurs Facebook par le truchement de Majorel (une autre société d'externalisation) et la réponse qu'ils obtiennent est qu'ils n'engagent pas de modérateurs qui travaillaient auparavant chez Sama. Ils veulent donc démontrer devant le tribunal est que c'est discriminatoire, et que tout le monde a le droit de travailler, et qu'ils devraient avoir le droit de postuler et des chances égales de travailler.", explique l'avocate.

Meta avait été accusé en décembre 2022 d’inertie face à la propagation de la haine en ligne au Kenya en décembre 2022.