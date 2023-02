Libéria : le président Georges Weah candidat pour un second mandat

Georges Weah est candidat à sa propre succession. L'actuel président du Libéria a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Dans son discours annuel devant le Parlement, le dirigeant de 56 ans a défendu sa politique et promis un nouveau mandat "riche en opportunités, porté sur la transformation et le développement".

"Mes chers concitoyens, je viendrai vers vous sous peu, pour vous demander de renouveler, pour un second mandat, le mandat que vous m'avez confié il y a six ans. Ici et aujourd'hui, laissez-moi vous assurer que l'état de notre nation est fort ! L'état de notre nation est stable ! L'état de notre nation est vibrant ! L'état de notre nation est jeune ! L'état de notre nation est paisible et sûr. Nous avons l'intention de le garder ainsi.", a déclaré devant les députés George Manneh Weah, à la tête du Libéria depuis 2018.

Marqué par des guerres civiles et les épidémies d'Ebola et plus récemment de Covid-19, le Libéria a une santé économique fragile. Environ 27% de ses cinq millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

Les nombreux déplacements du dirigeant à l'étranger y compris au Qatar pour le Mondial n'ont donc pas plu à une partie de la population libérienne qui reproche à l'ancien footballeur d'être déconnecté de leur réalité.

En 2017, l'ancien footballeur avait récolté plus de 60% des voix.