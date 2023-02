Le Soudan du Sud se prépare à accueillir le pape François

Au Soudan du Sud, les représentants des Églises préparent l’arrivée du pape François, qui prévoit une visite du pays du 3 au 5 février. Actuellement en République démocratique du Congo, le souverain pontife a choisi de visiter ces deux pays pour prêcher la paix et la réconciliation.

Andreas Mabior, chef de chœur, espère que cette visite portera ses fruits :

"Nous espérons que cette visite sera une occasion formidable pour le peuple du Sud-Soudan de pouvoir se réconcilier, de se réunir et de reconstruire l'avenir en tant que peuple unifié.....".

A Juba, la capitale du Soudan du Sud, le pape sera rejoint par l'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, et le chef de l'Église d'Écosse, pour ce qu'il a appelé "un pèlerinage œcuménique de paix".

Sœur Sarah Gune Justin, une religieuse catholique est persuadée que cette visite va changer la donne au Soudan du Sud :

"Nous sommes devenus impuissants à cause de la guerre, mais avec la foi, la confiance en Dieu, et la venue du saint père dans notre pays, nous connaitrons la paix du christ, et le Sud-Soudan va changer, il ne va pas rester comme avant."

Matthew Remijio, évêque catholique du diocèse de Wau au Sud-Soudan est du même avis :

"Avec un peu de chance, sa venue, comme il l'a déjà indiqué dans sa devise, et son souhait pour le peuple du Sud-Soudan : c'est d'être uni, ne faire qu'un... C'est sans aucune hésitation qu'il pousse le peuple du Sud-Soudan à s'unir."

Le programme de la visite prévoit, des rencontres avec les dirigeants sud-soudanais, les chefs religieux, les diplomates et la société civile, mais il va aussi s’entretenir avec des victimes de la guerre et diriger une « prière œcuménique » au mausolée de John Garang.