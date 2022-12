La BAL repart pour une troisième saison

**La Basketball Africa League (BAL) repart pour une troisième saison. Véritable succès depuis son lancement en 2021, le tournoi panafricain garde le même format que l'édition précédente avec 12 champions nationaux répartis en deux conférences et un tournoi final dans la BK Arena de Kigali au Rwanda.

**

La conférence du Sahara disputera une phase de groupe de 15 matchs à la Dakar Arena de Dakar du 11 au 21 mars, et la conférence du Nil se tiendra, elle, au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex du Caire du 26 avril au 6 mai.

Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour le tournoi final organisé dans la BK Arena de Kigali du 21 au 27 mai.

"Après l'expansion réussie du tournoi dans trois villes africaines emblématiques la saison dernière, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau nos fans à Dakar, au Caire et à Kigali en 2023 ", se félicite Amadou Gallo Fall, le président de la BAL.

"Le nouveau format a permis à davantage de fans de vivre l'excitation de cette ligue de classe mondiale de près et en personne. Nous sommes impatients de nous appuyer sur le succès de notre deuxième saison et de continuer à offrir un produit authentique de sport et de divertissement africain qui inspire et relie les gens à travers le continent et le monde entier."

Une nouvelle qui réjouit le Mozambicain Anibal Manave, président de la FIBA Afrique : "le retour dans les trois villes hôtes pour la deuxième saison consécutive conforte nos efforts pour développer le basket africain de manière durable."

Les champions des ligues nationales de 12 pays africains se qualifieront à nouveau pour la BAL, notamment grâce aux tournois de qualification Road to the BAL organisés par la FIBA Afrique sur tout le continent d'octobre à novembre 2022.

Le programme BAL Elevate est lui aussi reconduit et permettra à nouveau aux Espoirs de la NBA Academy Africa d'intégrer l'effectif des 12 équipes du BAL. La saison dernière, plusieurs joueurs de BAL Elevate ont contribué à la réussite de leurs équipes respectives.

Ainsi, le Sénégalais Babacar Sané s'est engagé il y a quelques semaines avec la G-League Ignite, une sélection de jeunes espoirs qui préparent pendant un an la prochaine draft NBA. Il s'était illustré pendant la BAL sous les couleurs du DUC de Dakar. Le Nigérian Rueben Chinyelu qui portait les couleurs du Beira mozambicain a lui rejoint l'équipe de Washington WSU le mois dernier.