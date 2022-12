Tchad : l'ordre des avocats fera appel des condamnations des manifestants

Alors que 262 personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de deux à trois ans au Tchad lundi, les avocats du pays affirment qu’ils feront appel des poursuites engagées contre ces manifestants arrêtés dans le cadre des manifestations meurtrières du 20 octobre.

Au total, 401 personnes avaient été jugées à la prison de Koro Toro, une prison de haute sécurité située dans le désert à 600 kilomètres de la capitale Ndjamena.

Les avocats avaient boycotté les procédures pour des raisons de légalité.

_" Ils ont été expulsés, maintenant ils ont été condamnés et certains ont été libérés, c'est ce qu'ils disent ? Mais cela ne signifie pas que la procédure a été respectée. Ce que nous critiquons en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que Barreau, c'est la procédure qui a été biaisée, c'est une parodie de justice.[...]_Les avocats vont donc devoir faire appel pour obtenir justice. J'espère que les juges d'appel vont suivre la loi." a déclaré Koulmem Nadjiro, secrétaire de l'Ordre des avocats du Tchad.

Une cinquantaine de personnes, dont dix membres des forces de sécurité, sont mortes lorsque la police a ouvert le feu sur des manifestants à N'Djamena et dans plusieurs autres villes le 20 octobre, selon un bilan officiel.

Mais les groupes d'opposition affirment que le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé et que des civils non armés ont été massacrés.