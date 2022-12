Mondial 2022 : Suarez sans remords pour sa main contre le Ghana

Douze ans après l'élimination cruelle du Ghana face à l'Uruguay, les deux équipes s'affrontent à nouveau vendredi dans un match décisif, au Mondial-2022 : l'occasion tant attendue par les Ghanéens de se venger de l'attaquant Luis Suarez, coupable d'une main grossière ce jour-là.

En quarts de finale du Mondial 2010, le joueur de la Celeste avait brisé les rêves des "Black Stars" de la plus cruelle des manières, en stoppant le ballon sur sa ligne de but d'une main volontaire.

Pire encore : exclu, Suarez avait exulté lorsque le Ghanéen Asamoah Gyan avait raté le penalty qui avait suivi. L'Uruguay l'avait finalement emporté aux tirs au but, à la fin d'une prolongation de légende.

"Je ne vais pas m'excuser pour cela. Certes, j'ai sorti le ballon de la main, mais ce n'est pas moi qui ai manqué le pénalty. C'est le joueur ghanéen. J'aurais pu m'excuser si j'avais taclé et blessé un joueur tout en prenant un carton rouge, mais dans cette situation, j'ai pris un rouge, le pénalty a été sifflé, mais ce n'est pas de ma faute si le Ghanéen a raté son pénalty", a déclaré jeudi en conférence de presse Suarez, qui avait été érigé en héros dans son pays pour sa roublardise.

"Vous ne pouvez pas sans cesse ressasser", a ajouté l'attaquant uruguayen, qui avait en tous cas brisé le cœur de toute une nation.

"Tout le monde s'est senti mal (en 2010), mais moi, je veux juste passer à l'étape suivante", a assuré au Qatar le capitaine André Ayew, seul des 26 joueurs ghanéens qui était déjà là au Mondial en Afrique du Sud. "Je ne regarde pas en arrière, je ne veux pas me focaliser sur le passé."

Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a également tenté de tempérer les choses en conférence de presse : "Ce sera une approche différente contre une équipe difficile. On devra être au mieux pour espérer les battre, mais j'ai confiance. Cet incident remonte à longtemps, et on ne doit pas forcément y penser en terme de revanche."

Pour leur quatrième participation à une Coupe du monde, les "Black Stars" pourront-ils sortir des poules et rééditer l'exploit des précédents Mondiaux ? Ils avaient atteint les huitièmes en 2006 et, donc, les quarts en 2010.

Grâce à sa victoire contre la Corée du Sud (3-2) dans un match à rebondissements, le Ghana (2e, 3 points) est assuré de se qualifier s'il l'emporte contre l'Uruguay (4e, 1 point).

L'occasion sera donc belle vendredi à au stade al-Janoub de Doha de se venger de la main mémorable de Suarez dans le dernier match de poule du groupe H où les deux équipes jouent leur avenir.