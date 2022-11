Mondial 2022 : au Cameroun, des regrets après le revers contre la Suisse

C’est la consternation au Cameroun après la défaite de la bande à Rigobert Song pour son entrée au Mondial au Qatar par un but à zéro face à la Suisse. Malgré la perte des trois points, le pays rêve d’une relance.

Ils étaient derrière leur équipe nationale qui affrontait jeudi la Suisse pour son premier match au Qatar. Dans les fans zone de Douala ou Yaoundé, les Camerounais sont passés par toute sorte d’émotions.

Les lions, pourtant dominateurs en première période ont été domptés par un natif de Yaoundé évoluant dans le camp adverse, Embolo buteur de l'unique but de la partie.

"Nous avons assisté à un excellent football en première période, mais en deuxième période ce n'était pas le cas. On s'est relâché et c'est pourquoi Embolo a eu l'occasion de mettre ce premier but. Nous ne lui en voulons pas, c'est un compatriote, il n'a fait que jouer pour sa fédération et nous lui disons félicitation", explique un supporter de l’équipe nationale camerounaise.

Cette entrée manquée n’entame cependant pas la détermination des supporters des lions indomptables. La victoire finale au Qatar, promesse de leur président nourrit leur optimisme.

"Impossible n'est pas camerounais. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, a dit que l'on reviendrait avec la coupe. On a perdu le premier match mais il y a encore le deuxième et le troisième match. Nous sommes sûrs que nous allons les battre", affirme un fan.

Pourtant le coach de la sélection exprime un sentiment de déception, car son équipe, explique Rigobert Song, aurait dû mieux faire. Prochain match pour les lions indomptables lundi contre la Serbie avant d’affronter le Brésil.