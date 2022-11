Eddy Kenzo, premier Ougandais nommé aux Grammy Awards

Eddy Kenzo est nommé aux Grammy Awards 2023. Son titre "Gimme Love" en collaboration avec le chanteur américain Matt B est nommé dans la catégorie de meilleure performance de musique du monde.

Eddy Kenzo ne sait pas exactement quand il est né, une bizarrerie de son histoire personnelle qui est au cœur de la façon dont le chanteur ougandais se perçoit : un homme humble qui est parfois inquiet de ce qui va se passer.

Pourtant, Kenzo, qui est devenu le premier chanteur basé en Ouganda à être nommé aux Grammy Awards, continue à atteindre des sommets qui défient ses attentes, celles de ses fans et de ses rivaux dans ce pays d'Afrique de l'Est où son travail est parfois remis en question.

Certains Ougandais considèrent que son style musical est plutôt ludique et qu'il n'est pas un grand chanteur. Mais d'autres voient dans ses expérimentations le potentiel créatif qui fait de lui un artiste aux dons originaux.

Pour Kenzo, toute reconnaissance de son travail est un rappel du chemin qu'il a parcouru.

"Honnêtement, je suis très ému. Je suis si nerveux en même temps", a déclaré Kenzo dans une interview accordée à AP, en parlant de sa nomination. "Je remercie Dieu d'avoir réussi."

Meilleure performance de musique du monde

La chanson "Gimme Love" de Kenzo, une collaboration avec le chanteur américain Matt B qui a commencé par une rencontre fortuite à Los Angeles, est nominée pour un Grammy dans la catégorie de meilleure performance de musique du monde.

Se souvenant de leur rencontre, Kenzo dit avoir ressenti une connexion avec le propre engagement de Matt B pour le succès, trouvant le refrain de "Gimme Love" lorsque le chanteur américain a amené sa famille avec lui au studio d'enregistrement.

"J'ai regardé ces enfants et je me suis dit, mec, tout le monde mérite de l'amour. Vous savez, ces gens méritent d'être soutenus et aimés pour que leurs rêves puissent se réaliser", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi je lui ai dit que vous savez quoi ? Donnons de l'amour. Ouais. Et puis j'ai commencé cette intro, 'gimme love'."

Kenzo, dont le vrai nom est Edirisa Musuuza, a remporté un BET award en 2015 en tant que choix des téléspectateurs pour le meilleur nouvel artiste international, le premier et seul Ougandais ainsi honoré à ce jour. Cette accolade faisait suite à sa chanson de rupture "Sitya Loss", accompagnée d'une vidéo mettant en scène des enfants danseurs dont la performance énergique a retenu l'attention de stars mondiales comme Ellen DeGeneres.

Cette chanson était un clin d'œil aux humbles débuts de Kenzo dans une région reculée du centre de l'Ouganda, en tant qu'enfant à peine alphabétisé qui ne savait pas d'où viendrait son prochain repas. De son propre aveu, Kenzo a passé 13 ans dans la rue après avoir perdu sa mère alors qu'il n'avait que 4 ans. Il ne savait pas qui était son père et n'a découvert certains de ses frères et sœurs qu'une fois adulte.

Il voulait devenir footballeur et a même gagné une bourse d'études pour un internat grâce à son talent, mais il a ensuite abandonné et est retourné à l'arnaque qui, selon lui, a fait de lui un homme.

Il a enregistré son premier single en 2008 et a atteint la célébrité en 2010 avec la chanson "Stamina", aimée par les politiciens, les amoureux et d'autres pour son éloge de l'énergie de la jeunesse. En plus de remporter des prix, Kenzo est fréquemment invité à se produire dans le monde entier.

Trois jours avant d'apprendre qu'il était nominé pour un Grammy, Kenzo a organisé un festival à Kampala auquel ont assisté des milliers de personnes, dont le premier ministre ougandais. Ce fut un moment de fierté pour un chanteur dont la musique est souvent ignorée par les stations FM locales, qui peuvent faire ou défaire une chanson grâce aux choix des DJ.

Même Kenzo a le sentiment d'être plus apprécié à l'étranger que dans son pays.

"Ma plus grande fanbase est en dehors de l'Ouganda, parce que le monde est plus grand que l'Ouganda", dit-il pensivement. "L'Ouganda n'est qu'un petit pays."