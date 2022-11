Af. du Sud : liberté conditionnelle pour le meurtrier de Chris Hani

L'ancien ambassadeur d'Afrique du Sud au Qatar réagit à la décision de justice qui a accordé lundi, la liberté conditionnelle à Janusz Walus, l'assassin le leader anti-apartheid Chris Hani.

Âgé de 69 ans, Janusz Walus, immigré polonais, a purgé près de trente ans de sa peine de prison à vie pour ce meurtre qui a conduit l'Afrique du Sud au bord d'une guerre raciale alors que les négociations pour mettre fin à l'apartheid entraient dans leur phase finale.

"Le pays est passé au bord de la guerre civile si Mandela n'avait pas fait cette déclaration demandant le calme et forçant le gouvernement de Klerk à fixer une date pour les élections. Je veux dire, de Klerk ne pouvait même pas faire ça. Il a fallu Mandela pour calmer la situation". a déclaréFaizel Moosa, ancien ambassadeur au Qatar.

La Cour suprême d'Afrique du Sud a ordonné lundi la libération conditionnelle de l’immigré polonais qui a abattu le 10 avril 1993 Chris Hani, le secrétaire général extrêmement populaire du parti communiste sud-africain SACP opposant au régime d'apartheid, un an avant les premières élections multiraciales en Afrique du Sud.

"Le fait qu'il ne s'est jamais excusé non seulement auprès de la famille Hani auprès des, des partis politiques, mais aussi auprès des Sud-Africains. Parce qu'il a fait dérailler, il nous a d'abord menés au bord de la guerre civile, comme je l'ai dit, et ensuite il a fait dérailler l'avenir de notre pays, vous savez. Et puis, bien sûr, tout le monde veut savoir qui a donné l'ordre, et nous n'avons pas réussi à connaître la vérité." a expliqué l'ancien ambassadeur au Qatar.

Le juge Raymond Zondo, président de la Cour constitutionnelle, a ordonné au ministre de la Justice, Ronald Lamola, de placer Walus "en liberté conditionnelle selon les termes et conditions qu'il jugera appropriés".

Pour l'ancien diplomate sud-africain au Qatar, cette ordonnance de la cour suprême du pays, est une véritable "mise en accusation" de la constitut ion et du système juridique du pays :"Et je pense que c'est là que nous sommes bloqués. Je pense que le jugement d'hier est un acte d'accusation contre notre constitution et notre droit. Il prouve que dans certains aspects, le pouvoir judiciaire est prêt à interpréter la loi de manière très stricte. Et dans d'autres aspects, je pense au massacre de St James et à ces gars de l'APLA qui croupissent toujours en prison." a-t-il ajouté.

Le juge a déclaré que Walus devait être libéré sur parole dans les 10 jours civils à compter de lundi.

Le 10 avril de chaque année, les Sud-Africains se souviennent de Chris Hani, vétéran communiste lors d'événements commémoratifs et déposent des fleurs sur sa tombe, dans l'est de Johannesburg.

Chris Hani était le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP) et le chef d'état-major d'Umkhonto we Sizwe, la branche armée du Congrès national africain (ANC) au pouvoir.