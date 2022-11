Afrique du Sud : une production manufacturière en hausse

Ce sont des chiffres encourageants pour l’économie sud-africaine. La production manufacturière a connu une hausse de 2.9 % en septembre par rapport à la même période l’année dernière.

Une croissance due en grande partie au secteur des pièces détachées et accessoires de véhicules de transport. Mais aussi au secteur de l'alimentation et des boissons qui a augmenté de 8,1 % en un an.

Ces données publiées par l’institut national de statistiques du pays sont une bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud dont l’économie est en berne depuis quelques années.

La première puissance industrielle du continent est rongée par un chômage endémique à près de 35 %. Et le gouvernement s’est engagé ramener l'inflation à 5,1 % en 2023, après le pic de 7,8 % enregistré en juillet, le plus élevé depuis treize ans.

La Banque centrale a revu ses estimations de croissance à la baisse, tablant sur un ralentissement à 1,3 % pour 2023, avant un léger rebond à 1,5 % en 2024.

L'Afrique du Sud se classe parmi les premiers producteurs mondiaux de diamants, d'or et de platine. Le pays est également un important exportateur agricole.