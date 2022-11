Mondial au Qatar : une équipe marocaine confiante

Alors que la Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas, les joueurs marocains s’entraînent sans relâche. Membres du groupe F où figurent la Belgique, le Canada et la Croatie, finaliste du dernier Mondial, les Lions de l’Atlas semblent confiants sur leur chance d’aller plus loin que les huitièmes de finale.

" Notre ambition est que nous n'avons rien à perdre, nous ne devons pas avoir peur et tenter notre chance. Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver", explique Sofiane Boufal qui joue à Angers en France.

L’équipe marocaine peut compter sur des joueurs comme Hakim Ziyech, le milieu de terrain de Chelsea ou encore le défenseur du Bayern de Munich Noussair Mazraoui.

"Nous avons une équipe incroyable, avec beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs qui jouent dans de grands championnats en Europe et dans de grandes équipes. Je pense que nous pouvons être les outsiders, ils ne nous attendent pas, mais je pense que nous pouvons accomplir quelque chose de spécial", explique Noussair Mazraoui.

Pour ce Mondial, le Maroc a un nouvel entraîneur, Walid Regragui, nommé il y a à peine quelques mois. Il tentera de mener les Lions de l'Atlas le plus loin possible et faire oublier leurs précédentes tentatives infructueuses.

"Nous devons encore travailler et corriger quelques erreurs que nous faisons. De plus, nous ne sommes pas avec ce nouvel entraîneur depuis très longtemps et nous devons être clairs sur ce qu'il attend de nous. Comment il veut que nous jouions, comment défendre. Il y a encore quelques éléments à mettre au point", explique le joueur Munir El Haddadi.

Le Maroc, qui participe à sa sixième Coupe du monde après avoir fait sa première apparition en 1970, est devenu la première équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale en 1986.