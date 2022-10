Tchad: l'ex-otage franco-australien est arrivé dans la capitale

Le franco-australien enlevé vendredi dans l'est du Tchad et libéré dimanche dans l'extrême-nord après 48 heures de captivité, a été accueilli à N'Djamena par les autorités tchadiennes qui poursuivent leurs opérations pour appréhender ses ravisseurs.

L'homme, qui travaille pour Sahara Conservation Fund (SCF), une ONG de préservation de la faune, est arrivé en début de soirée à bord d'un avion de l'armée sur le tarmac de la base militaire Adji Kosseï, abritant notamment le quartier général de Barkhane, la force française antijihadiste au Sahel.

Il a été accueilli par le ministre de la Sécurité publique Idriss Dokony Adiker et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, sur ce site au nord de la capitale, près de l'aéroport de N'Djamena.

Le franco-australien est apparu fatigué et a brièvement pris la parole pour saluer les "efforts qui ont été faits en l'espace de 48 heures" pour le "libérer", a constaté un journaliste de l'AFP.

Le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, avait annoncé sa libération dans l'après-midi, précisant que l'otage avait été "retrouvé et mis en sécurité, en bonne santé".

"Nous avons appris avec soulagement la libération de notre compatriote", a annoncé le ministère français des Affaires étrangères dans une déclaration à l'AFP.

"La France remercie les autorités tchadiennes qui ont œuvré à cette libération" et "les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (...) demeurent mobilisés pour apporter tout leur soutien à notre compatriote et à sa famille", a précisé le Quai d'Orsay.

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a salué dans un tweet "ce dénouement heureux" et "les efforts fournis dans le cadre de cette libération".

L'otage "a été libéré dans la province du Tibesti (nord), dans une zone frontalière du Niger et de la Libye par nos forces de défense et de sécurité", a déclaré à l'AFP Ayoub Abdelkerim Abdoulaye, gouverneur de la province du Wadi Fira (est) où avait été enlevé le ressortissant franco-australien.

Les opérations se poursuivent pour appréhender les "cinq ravisseurs" dans l'extrême-nord du Tchad, près de la frontière avec la Libye, a-t-on appris de même source. Cette zone est régulièrement le théâtre d'affrontements entre l'armée et des rebelles ou des orpailleurs.

Face contre terre

Un garde-forestier qui collabore avec l'ONG depuis plusieurs années affirme avoir été kidnappé en même temps que le ressortissant franco-australien et un chauffeur.

Il a indiqué à l'AFP qu'ils se rendaient tous dans la réserve de faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim vendredi après-midi, située à quelques "110 kilomètres au nord-ouest de Biltine (est)". Puis en chemin, "un véhicule 4X4 qui nous suivait nous a doublés avant de nous couper la route".

Le garde-forestier dit alors avoir vu cinq ravisseurs avec des fusils semi-automatiques descendre du véhicule. Ces derniers ont lié leurs mains et bandé leurs yeux avant de les séparer.

"Nous avons roulé 45 minutes et les ravisseurs nous ont laissés le chauffeur et moi face contre terre après avoir crevé les pneus de notre voiture", a-t-il ajouté, précisant ne pas avoir subi de violences physiques.

L'otage franco-australien travaillait pour le compte de Sahara Conservation Fund (SCF), une ONG de préservation dans la réserve de faune de Ouadi Rimé-Ouadi Achim qui s'étend sur 77.950 km2.

Le directeur de SCF, joint par l'AFP, a précisé que cet homme est directeur des opérations au Tchad depuis un an.

Il "a une grande carrière dans la conservation (animale) en Afrique, notamment au Mozambique et au Tchad. Sa libération est la meilleure nouvelle que je n'ai jamais entendue", a déclaré John Watkin en remerciant les autorités tchadiennes.

Enclavé au coeur du Sahel, le Tchad, d'une superficie d'environ 1,3 million de km2, est frontalier du Cameroun, du Nigeria, du Niger, de la Libye, du Soudan et de la Centrafrique.