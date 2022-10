Kenya : Rishi Sunak, une fierté pour la communauté asiatique

A Nairobi, la capitale du Kenya lundi, la communauté indienne était en fête. Elle célébrait le Diwali festival, ou la fête de lumière. Entre feux d'artifice et autres initiatives. Le pays compte une importante communauté asiatique. Sa présence au Kenya remonte à la fin du 19 e siècle.

Les Kényans d’origine indienne et pakistanaise forment la 44e tribu du pays selon un décret du 22 juillet 2017. Ils représentaient 2 % de la population du pays à l’indépendance.

"En 1963, le Kenya a obtenu son indépendance. De nombreux Asiatiques résidaient alors dans la région d'Eastleigh , ils n'étaient pas bien lotis et on leur a donné le choix entre devenir des citoyens kenyans ou aller en Grande-Bretagne, avec un passeport britannique. Beaucoup d'entre eux ont eu des débuts très modestes, puis se sont élevés et maintenant ils sont assez riches et prospères, ils sont également très instruits et occupent des emplois de qualité et participent également à la politique, etc. La deuxième vague est venue de l'Ouganda en 1972, quand Amin (Idi Amin) a dit aux Asiatiques de partir.", explique Bhalendu Bhatt, professeur de chimie, biochimie et biotechnologie à l'université de Nairobi

Rishi Sunak, le premier ministre britannique désigné lundi, a des racines qui remontent à la communauté asiatique du Kenya. Ses grands-parents font partie des migrants qui ont quitté ce pays pour la Grande-Bretagne.

"Moi-même et nous tous, les Asiatiques, sommes très fiers que l'un d'entre nous ait accédé à la fonction suprême au Royaume-Uni. De même, il n'y a pas que le Royaume-Uni, si vous vous souvenez des États-Unis, le vice-président est également originaire du sud de l'Inde, Kamala Harris. Même au Canada, il y a un certain nombre de députés d'origine asiatique, donc où qu'ils soient allés, même en politique, ils y arrivent. Nous en sommes donc très heureux.’’, souligne Bhalendu Bhatt.

Lundi, ces feux d’artifice célébraient donc le festival Diwali, mais aussi certainement donc, l’arrivée au Downing street d’un chef du gouvernement dont l’histoire a un lien avec le Kenya.