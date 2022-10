Mondial féminin 2023 : le tirage des équipes africaines

L'Afrique du Sud, championne d'Afrique, et le Maroc, finaliste de la dernière CAN ont hérité de groupes à leur portée samedi lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2023. Ce sera moins évident pour le Nigéria et tout à fait possible pour la Zambie, novice à ce niveau.

A neuf mois du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, l'horizon s'est dégagé au cours d'une cérémonie heureuse pour les nations africaines lors du tirage effectué à l'Aotea Centre d'Auckland.

Les Banyana Banyana ont rendez-vous le 24 juillet dans la capitale néo-zélandaise contre l'Argentine, qui n’a jamais franchi le premier tour d'un Mondial. Elles fileront ensuite à Dunedin au sud du pays pour affronter l'Italie. Le troisième match aura encore lieu en Nouvelle-Zélande, à Hamilton, et les opposera aux Suédoises, demi-finalistes du dernier Euro et favorites de ce groupe G.

Le Nigeria se retrouve dans la poule B, celui de l'Australie, pays organisateur, du Canada, autre nation forte du football féminin mondial. Deux pays qu'il sera difficile de priver de qualification. Les Super Falcons, meilleure équipe africaine de l'histoire, devra réussir de meilleures performances qu'à la dernière CAN au Maroc pour rééditer leur performance de 1999, quart de finaliste, ou de la dernière édition (sorties par l'Allemagne en huitièmes). Leur premier match, à Melbourne contre la modeste Irlande, devra donner le ton de leur tournoi.

En pleine progression, comme l'a montré leur CAN enthousiasmante cet été, les Marocaines se retrouvent dans le groupe H. Premier match le 25 juillet contre la Colombie à Sydney avant de se rendre à Adélaïde défier la Corée du Sud et de finir par un gros morceau, les double championnes du monde allemandes, le 3 août à Brisbane. La deuxième place semble promise aux filles de Reynald Pedros.

La Zambie aura été une des révélations du dernier tournoi continental, il faudra faire souffler le même vent de fraîcheur pour sortir du groupe C qui se tiendra en Nouvelle-Zélande. L'Espagne de la double Ballon d'Or Alexia Putellas fait figure de favorite logique alors que le Japon, sacré en 2011, semble être le principal adversaire dans la course au tour suivant.

Deux autres nations africaines peuvent encore espérer rejoindre les demi-finalistes de la dernière CAN en remportant leurs barrages. En cas de dénouement heureux, les Lionnes du Sénégal auront fort à faire puisqu'elles seraient intégrées au groupe de l’Angleterre, championne d’Europe, du Danemark et de la Chine.

Quant au Cameroun, il faudra dompter les deux finalistes de la dernière coupe du monde, les Etats-Unis, double championnes du monde en titre, et les Pays-Bas !

La neuvième Coupe du monde féminine sera inédite à plus d'un tour : la première à trente-deux équipes, la première dans l'hémisphère sud et la première à être co-organisée par deux pays. Et peut-être la première à six équipes africaines.

On en saura plus au mois de février prochain : le Cameroun affrontera la Thaïlande le 18 février pour gagner le droit de défier le Portugal quatre jours plus tard. Pour le Sénégal, il s'agira de faire tomber Haïti avant d'affronter le Chili, également le 23 février 2023.