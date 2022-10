Inondations au Nigéria : plus de 500 morts depuis juin

Depuis juin, plus de 500 personnes ont perdu la vie dans les pires inondations au Nigéria de ces dix dernières années. Le ministère des Affaires humanitaires a aussi rapporté que les torrents d'eau générés par les pluies abondantes avaient fait 1 500 blessés et 1,4 millions de sinistrés.

Selon l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), les mois d'août et septembre ont été particulièrement meurtriers et dévastateurs depuis le début de la saison des pluies en juin. Ces intempéries ont affecté 31 des 36 Etats nigérians.

Plus de 45.000 maisons et 70.000 hectares de terres agricoles ont également été complètement détruits, ajoute le communiqué de la directrice adjointe de l'information du ministère, Rhoda Ishaku Iliya.

L'agence météorologique locale (NiMet) a révélé que ce lourd bilan s'expliquait en partie par le débordement de plusieurs barrages à l'intérieur du Nigéria et chez son voisin, le Cameroun sur l’infrastructure de Lagdo.

Elle a aussi averti que des précipitations importantes étaient encore attendues dans les semaines et mois à venir. La saison des pluies se termine généralement en novembre dans les États du nord et en décembre dans le sud.

L'ampleur des destructions et des déplacements provoqués par les inondations fait craindre des pénuries alimentaires dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En 2012, des inondations particulièrement meurtrières avaient fait 363 morts et 2,1 millions de déplacés.