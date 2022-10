Gambie : des sirops soupçonnés d’avoir provoqué la mort de 66 enfants

La Gambie a lancé une campagne urgente de porte-à-porte pour retirer les sirops contre la toux et le rhume, accusés d'avoir causé la mort de plus de 60 enfants à la suite de lésions rénales dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest.

S'adressant à l'Associated Press, le directeur de la santé, le Dr Mustapha Bittaye, a confirmé la vague de décès d'enfants dus à des lésions rénales aiguës, provoquant une onde de choc dans ce pays de 2,4 millions d'habitants et dans le monde entier.

L'Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte en réponse à ces décès.

"L'OMS a émis une alerte sur des produits médicaux pour quatre médicaments contaminés identifiés en Gambie et potentiellement liés à des lésions rénales aiguës et à 66 décès d'enfants", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué publié mercredi.

"La perte de jeunes vies est plus que déchirante pour leurs familles", a-t-il ajouté.

Les quatre médicaments en cause sont des sirops contre la toux et le rhume produits en Inde, précise le communiqué de l'OMS. Bien que les produits contaminés n'aient été détectés jusqu'à présent qu'en Gambie, ils pourraient avoir été distribués dans d'autres pays, précise le communiqué. L'OMS poursuit ses investigations avec l'entreprise et les autorités réglementaires en Inde.

"L'OMS recommande à tous les pays de détecter et de retirer ces produits de la circulation afin d'éviter que les patients ne subissent d'autres dommages.

En collaboration avec la Croix-Rouge gambienne, le ministère de la Santé a envoyé des centaines de jeunes gens pour collecter les sirops suspects dans le cadre d'une campagne de porte-à-porte.

Le Conseil de la recherche médicale de Gambie a également lancé une alerte.

"Au cours de la semaine dernière, nous avons admis un enfant souffrant de cette maladie (lésion rénale aiguë)... et elle est malheureusement décédée. Nous avons pu confirmer qu'elle avait pris l'un des médicaments soupçonnés d'être à l'origine de cette maladie, avant son arrivée dans notre clinique. Il avait été acheté dans une pharmacie en Gambie", a déclaré le conseil dans un communiqué.

"Le médicament a été identifié comme contenant une quantité importante d'une toxine qui endommage les reins de manière irréversible" poursuit le document.

En Inde, le régulateur fédéral et le régulateur de l'État de l'Haryana (nord du pays) mènent une enquête sur les médicaments contaminés.

Sur les 23 échantillons testés, quatre se sont jusqu'à présent révélés contaminés et l'Inde attend que les analyses lui soient communiquées, a déclaré un responsable indien de la santé qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les appels téléphoniques au siège du fabricant de médicaments, Maiden Pharmaceutical Limited, sont restés sans réponse. Ni le ministère indien de la santé ni l'autorité fédérale de réglementation n'ont répondu aux questions de l'AP.