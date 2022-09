Khaby Lame, icône mondiale

L'influenceur sénégalais naturalisé italien Khaby Lame sera bien présent au Mondial 2022. La star des réseaux sociaux a été choisi par la Qatar National Bank, plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, pour promouvoir la banque tout au long de la compétition. Il apparaîtra notamment dans un spot télévisé reprenant sa désormais célèbre gestuelle.

La campagne s'intitule "rêver grand" qui rappelle le "rêvons plus grand", slogan du Paris SG, club batant pavillon qatari, et dont Khaby Lame est également proche de par ses afinités avec plusieurs joueurs du club français dont Kylian Mbappé.

"Je suis heureux d'être l'ambassadeur de QNB pendant la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022, s'est exprimé le jeune homme de 22 ans. Je crois que je suis très semblable à la banque, je fixe mes rêves et je réalise l'impossible. J’ai hâte d'explorer le tournoi à travers l'objectif de QNB et de créer des souvenirs inoubliables."

Khabane Lame a obtenu la nationalité italienne le mois dernier, un pays qu'il avait rejoint à ses un an depuis son Sénégal natal.

Ses vidéos lancées pendant le confinement compte plus de 200 millions de vues et il est devenu, en juin, le Tiktokeur au plus grand nombre de followers : plus de 150 millions suivent ses posts humoristiques.