Mondial de basket féminin : baptême difficile pour les Maliennes

Le Mali a débuté ce jeudi sa coupe du monde de basket féminin. Les Aigles dames se sont logiquement inclinées face au Japon, finaliste des derniers JO (56-89).

On retiendra le très bon début de match de Meiya Tirera et ses coéquipières. Les Maliennes, 37e mondiales, ont crânement joué leur chance et sont parvenues à virer en tête au premierquart-temps (21-18).

Aika Hirashita (17 points) a ensuite sonné la révolte pour les Japonaises qui se sont logiquement détachées au tableau d'affichage pour s'offrir une victoire confortable et attendue.

Côté malienne, on soulignera la performance de Djeneba N'Diaye, meilleure marqueuse de l'équipe avec 13 points. Prestation majuscule pour la toute jeune Sika Koné, 20 ans. Elle a brillé sous le panier en terminant de loin meilleure rebondeuse de la rencontre (14 rebonds contre 7 pour la Japonaise Ramu Tokashiki) et s'offre également 4 passes décisives.

De belles stats individuelles qu'il faudra rééditer dès vendredi pour le deuxième match des Aigles contre l'Australie, médaillée d'argent de la dernière édition.