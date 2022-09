Mozambique : le FMI prêt à débloquer des fonds supplémentaires

Le Fonds monétaire international (FMI) s'est dit lundi satisfait de l'évolution de la situation économique au Mozambique, à l'issue du premier examen du programme économique du pays dans le cadre du plan d'aide accordé par l'institution, ouvrant la voie à un décaissement de 63,8 millions d'euros.

Les autorités mozambicaines et le FMI sont parvenus à un accord concernant les termes de ce premier examen, qui doit maintenant être validé par le conseil d'administration du Fonds, en décembre prochain.

"La reprise économique s'est confirmée au deuxième trimestre (...) avec la croissance la plus élevée depuis 2018. La Banque du Mozambique a réagi de manière proactive à l'inflation et le gouvernement annoncé des mesures visant à renforcer la reprise et encourager les investissements privés", a détaillé dans un communiqué le responsable de la mission, Alvaro Piris.

"L'ensemble des objectifs, tant quantitatifs que structurels ont été atteints et des progrès notables ont été réalisés dans l'agenda des réformes structurelles", a-t-il ajouté.

Il s'agira du deuxième versement dans le cadre du prêt de 456 millions de dollars accordé, en mai dernier, par le FMI au pays d'Afrique australe, premier signe du retour de l'aide internationale depuis le scandale dit de la "dette cachée".

Cette gigantesque affaire de corruption, datant de 2016 et dans un des pays les plus pauvres au monde, est liée à des prêts secrets de 1,8 milliard de dollars accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines, et garantis par l'État.

Le procès de dix-neuf accusés, tous proches du pouvoir, est en cours à Maputo, et le verdict est attendu d'ici à la fin de l'année.

L'institution internationale avait alors suspendu son aide budgétaire, suivie de l'ensemble des bailleurs internationaux, ne maintenant que les aides d'urgences, après le cyclone Idai en 2019 et dans le contexte de la pandémie du Covid-19.