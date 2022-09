L’Afrique pourra-t-elle éradiquer la faim d’ici 2030 ? [Business Africa]

Comment éliminer complètement la faim d’ici 2030 en Afrique, à huit ans de l’échéance les espoirs s’amenuisent pour cause une insécurité alimentaire plus que croissante nourrie par le Covid et une inflation galopante ?

Dans ce nouvel épisode de Business Africa on analyse les mécanismes qui devraient permettre à l'Afrique de réduire la faim d'ici 2030 selon l'un des objectifs de développement durable.

Toutes les parties de l’Afrique sont touchées par une insécurité alimentaire compromettant l’atteinte de l’objectif de développement durable prévue en 2030. Selon, les données fournies par AGRA, l’alliance pour une révolution verte en Afrique, plus de la moitié de la population au Soudan du Sud, au Mali, au Niger souffre de la famine. Les conflits, les intempéries, et les chocs économiques sont autant de raisons évoquées.

Dynamiser l’économie bleue en Afrique

Le Bleueinvest Africa 2022 a refermé ses portes aux Seychelles la semaine dernière. Protection des océans, réglementation des activités maritimes comme la pêche autant de mesures évoquées à ce forum pour faire de l’économie bleue un véritable levier de développement en Afrique.

Kenya : le boom de l’industrie cosmétique

Direction le Kenya, à la rencontre d’une jeune startup qui s’est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, fait essentiellement à base de lait de chèvre. L’entreprise a séduit des banques locales et compte très bientôt s’étendre au-delà de ses frontières.