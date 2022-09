Transformation digitale pour les PME sénégalaises [Business Africa]

Dans cette nouvelle édition de Business Africa, la transition digitale des entreprises est d'actualité au Sénégal, la plus grande compagnie aérienne du continent africain ne fléchit pas et augmente son chiffre d'affaires, puis le Kwacha zambien s'impose avec une hausse de 3,1 %.

Opération digitalisation des PME au Sénégal

Le Sénégal veut accélérer la transition numérique de ses entreprises avec notamment un nouveau programme nommé ETER, lancé par l'Agence sénégalaise de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Financé à hauteur de 24 millions USD par la Banque mondiale sur une durée de 4 ans, l'initiative veut aider 5 000 entreprises à se digitaliser et à augmenter leur capacité de production.

"Les entreprises, c’est comme des athlètes. Il faut avoir leur situation de référence savoir si elles sont suffisamment compétitives ou pas. Et à partir de cette évaluation, leur prodiguer le bon entra_î_nement pour réduire leur faiblesse" Idrissa Diabira, directeur générale de l'ADPME.

Ethiopian Airlines explose ses bénéfices

Ethiopian Airlines entièrement détenue par l'État affiche une santé financière remarquable. La compagnie aérienne a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars durant l'exercice 2021-2022, soit une croissance de 79 % par rapport à l'année précédente.

Le kwacha est la monnaie la plus performante du monde $

Avec un gain de plus de 18,5 % entre le 22 janvier et le 1er septembre, le kwacha a pris la place du rouble russe en tant que monnaie la plus performante du monde en 2022.

Après que le Fonds monétaire international a révélé qu'il avait approuvé un plan de sauvetage de 1,3 milliard de dollars pour la Zambie le 1er septembre, la monnaie de ce pays d'Afrique australe s'est redressée de 3,1 % en une seule journée, selon un rapport de Bloomberg.