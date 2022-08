EAU : Kodjo Laba couvert d'or

L'attaquant togolais a survolé la cérémonie de remise des prix de la Pro League Emiratie samedi. Kodjo Fo-Doh Laba a collectionné les récompenses après une saison 2021-2022 exceptionnelle.

A 30 ans, Kodjo Laba est au sommet de son art. Posé à Abu Dhabi depuis trois ans, l'Epervier a trusté cette saison les récompenses collectives et individuelles avec son club d'Al Aïn.

Champion national et vainqueur de la coupe de la ligue, il a logiquement reçu samedi le Ballon d'or du meilleur joueur étranger avant que ses talents de buteurs ne soient eux aussi récompensés : le Soulier d'or du meilleur buteur de la ligue (26 buts) et le prix du but de l'année grâce à son chef d'oeuvre contre Al Wahda en mars dernier.

Son club, Al Aïn, n'est pas en reste. Meilleur joueur du Botola marocain l'an passé avec le Raja, Soufian Rahimi a été nommé joueur de l'année par les supporters du championnat. L'Ukrainien Sergiy Rebrov repart avec le prix du meilleur entraîneur, le défenseur brésilien Erik Jorgens est élu meilleur jeune étranger enfin le gardien Khalid Eisa se voit lui décerner le Gant d'or de la compétition.