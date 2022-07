Afrique du Sud : funérailles de 21 adolescents morts dans un bar informel

L'Afrique du Sud a fait ses adieux mercredi aux 21 personnes décédées dans des circonstances mystérieuses le mois dernier, dans un bar de la banlieue d'East London.

Des centaines de personnes se sont rassemblées vêtus de noir, dont le président sud-africain, Cyril Ramaphosa pour rendre un dernier hommage aux victimes, qui pour la plupart étaient des adolescents.

Le chef de l'Etat a prononcé un éloge funèbre à la mémoire des 21 adolescents morts. Dans son discours, il rejette la faute "sur ceux qui font de l'argent sur le dos des rêves et de la vie des jeunes d'Afrique du Sud" et annonce que les bars pris en flagrant délit de vente d'alcool à des mineurs seront fermés définitivement, à l'avenir.

Des hymnes de deuil ont été chantés par une grande chorale alors que 19 cercueils ont été transportés dans la grande tente située dans le quartier de Scenery Park, à East London, où se tient la cérémonie. Deux familles ont organisé des enterrements privés et les organisateurs du service ont précisé que les cercueils exposés étaient vides, par respect pour les souhaits de certaines familles. Les enfants seront enterrés dans différents cimetières plus tard mercredi et dans les jours à venir, ont-ils précisé.

Alors que la tente était pleine à craquer, de nombreuses autres personnes en deuil étaient assises à l'extérieur.

On ne sait toujours pas ce qui a causé la mort des jeunes, âgés de 13 à 17 ans, dont les corps ont été retrouvés dans la taverne d'Enyobeni. Tous avaient moins de 18 ans, l'âge légal pour consommer de l'alcool en Afrique du Sud. Les pathologistes étudient la cause du décès à partir d'échantillons de sang. Une bousculade a été exclue car les corps des victimes ne présentaient pas de blessures graves, a déclaré la police.

Une atmosphère sombre plane sur le quartier entourant la taverne délabrée, où certains résidents ont déposé des couronnes et des fleurs. Les autorités ont fermé le bar, alors que l'on se demande comment autant d'adolescents mineurs ont pu se rassembler dans un établissement vendant de l'alcool après minuit le 26 juin dernier. Selon les membres de la communauté, le problème de la consommation d'alcool par les mineurs est bien connu.

Le discours de M. Ramaphosa lors de la cérémonie intervient alors qu'il doit faire face à plusieurs défis, notamment les coupures d'électricité prolongées en Afrique du Sud, les nombreuses allégations de corruption et les questions relatives aux importantes sommes d'argent liquide qui auraient été trouvées cachées dans des meubles dans sa propre ferme.