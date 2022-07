Rugby : les Springboks chamboulés pour le 2e test contre les Gallois

L'équipe des Springboks pour le deuxième test contre le XV de Galles, samedi à Bloemfontein, a été profondément remaniée mardi par le sélectionneur Jacques Nienaber : seuls subsistent quatre des 23 joueurs ayant soufflé la victoire aux Gallois (32-29) samedi dernier à Pretoria.

Le deuxième ligne Eben Etzebeth, qui fêtera sa 99e sélection samedi, est le seul à conserver son poste de titulaire, tandis que le talonneur Malcolm Marx, le pilier Vincent Koch et l'arrière Damian Willemse, auteur de la pénalité de la victoire dans les arrêts de jeu à Pretoria, sont remplaçants.

Jacques Nienaber a fait appel dans son XV de départ à deux joueurs n'ayant aucune sélection : l'ailier Kurt-Lee Arendse et le troisième ligne Evan Roos.

Quatre autres novices - le pilier Ntuthuko Mchunu, le deuxième ligne Ruan Nortje, le troisième ligne Deon Fourie et le demi de mêlée Grant Williams - figurent quant à eux sur le banc.

"Nous sommes ravis que ces joueurs aient une chance de briller à ce niveau et je pense que s'ils jouent aussi bien que leur potentiel le suppose, ils peuvent renforcer notre effectif à l'avenir", a déclaré Jacques Nienaber, cité dans le communiqué de la Fédération. "Ils sont tous très impatients à l'idée de porter le maillot vert et or, mais ils savent aussi ce que le pays de Galles apportera le jour J", a-t-il ajouté.

Auteur d'une prestation médiocre samedi, l'habituel capitaine des Springboks Siya Kolisi n'est pas dans les 23. C'est l'expérimenté demi d'ouverture Handré Pollard qui assurera le capitanat. Le demi de mêlée Faf de Klerk et l'ouvreur Elton Jantjies font également les frais de leur match très moyen samedi dernier.

Le pilier du Racing 92 Trevor Nyakane figure pour sa part dans le XV titulaire, tandis que le deuxième ligne Pieter-Steph Du Toit, de retour après avoir subi une opération à une épaule, fait son retour.

Composition de l'équipe d'Afrique du Sud pour le 2e test contre le Pays de Galles, le 9 juillet à Bloemfontein :

Gelant - Arendse, Kriel, Esterhuizen, Fassi - (o) Pollard (cap.), (m) Hendrikse - P.-S. Du Toit, Roos, Coetzee - Orie, Etzebeth - Nyakane, Dweba, T. Du Toit

Remplaçants : Marx, Mchunu, Koch, Nortje, Elstadt, Fourie, Williams, Willemse