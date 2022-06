Égypte : retour des touristes israéliens dans le Sinaï

Dans la péninsule égyptienne du Sinaï, des touristes profitent de leurs vacances au bord de la mer Rouge. Venus d'Israël, ils n'ont pas besoin de visa pour visiter la région, d'autant que Tel Aviv a supprimé une ancienne interdiction de voyage dans la zone.

Un retour, apprécié par les Égyptiens, après que le secteur ait été mis à mal par la pandémie de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien.

"Je me sens très chanceuse d'être dans le Sinaï, car il a une place spéciale dans mon cœur", explique Galia Madou, touriste israélienne. "Je me sens privilégiée de pouvoir apporter mes cadeaux, ma passion et mon amour du yoga, du mouvement et de l'exploration de la conscience dans le corps, l'esprit et les émotions, dans un endroit très naturel, avec la connexion entre les montagnes et la mer Rouge que j'aime tant. Tout cela est très précieux pour moi".

Longtemps opposés durant des conflits, l'Egypte et Israël ont signé un traité de paix en 1979, qui a placé le Sinaï comme destination prisée des deux pays.

"La vie ici rassemble les gens d'une manière étrange, ici, rien n'est lié à la séparation, je veux dire qu'il n'y a pas de politique ici qui diviserait les uns des autres ou une religion qui désunirait les gens", détaille Sameh Mohamed, touriste égyptien. "Les personnes ici vivent dans une étrange harmonie et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous."

L'économie égyptienne dépend fortement du tourisme, qui représente 12 % de son PIB.