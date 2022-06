Tensions RDC-Rwanda : les raisons de la colère

La menace d'une guerre avec la République démocratique du Congo (RDC) voisine couve sous la surface soignée de la capitale rwandaise, alors que le pays d'Afrique de l'Est accueille le Premier ministre britannique et d'autres dirigeants mondiaux la semaine prochaine pour le sommet du Commonwealth.

Des tensions vieilles de plusieurs décennies entre le Rwanda, qui possède l'une des armées les plus efficaces d'Afrique, et la RDC, l'un des pays les plus vastes et les plus troublés du continent, se sont exacerbées le long de leur frontière commune, à quelques heures de route de Kigali, la capitale du Rwanda.

L'alarme a atteint un point tel que le président du Kenya demande instamment le déploiement immédiat d'une force régionale nouvellement créée dans l'est de la RDC pour maintenir la paix. Chaque partie a accusé l'autre d'incursions. Si le Rwanda veut la guerre, "il aura la guerre", a déclaré mercredi à des milliers de manifestants un porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu.

L'est de la RDC vit sous la menace quotidienne de dizaines de groupes armés qui se bousculent pour obtenir une part des richesses minérales de la région que le monde entier exploite pour fabriquer des voitures électriques, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. Au début de cette année, l'un des groupes rebelles les plus notoires, le M23, a fait une nouvelle poussée.

Accord de paix

Le M23 a lancé une offensive contre l'armée congolaise après avoir déclaré que le gouvernement n'avait pas respecté les promesses faites il y a dix ans dans le cadre d'un accord de paix d'intégrer ses combattants dans l'armée congolaise.

Cette semaine, le M23 s'est emparé d'une ville commerciale clé, Bunagana, faisant fuir des milliers de personnes vers l'Ouganda voisin et ailleurs. L'armée congolaise a alors accusé les forces rwandaises de "rien de moins qu'une invasion", alléguant que le Rwanda avait soutenu les rebelles dans leur prise de Bunagana.

Le gouvernement congolais a longtemps accusé le Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda dément. Ces accusations ont repris de plus belle ces dernières semaines. De nombreux combattants du M23 appartiennent à l'ethnie tutsie, la même que celle du président rwandais Paul Kagame. Le Rwanda, pour sa part, a accusé les forces congolaises d'avoir blessé plusieurs civils lors de bombardements transfrontaliers.

Génocide de 1994

Les relations entre le Rwanda et la RDC sont tendues depuis des décennies. Le Rwanda prétend que le Congo a donné refuge à l'ethnie hutue qui a perpétré le génocide de 1994, qui a tué au moins 800 000 Tutsis et Hutus modérés. À la fin des années 1990, le Rwanda a envoyé à deux reprises ses forces au Congo, s'alliant au chef rebelle congolais Laurent Kabila pour déposer le dictateur Mobutu Sese Seko.

Les forces rwandaises au Congo ont été largement accusées de traquer et de tuer des membres de l'ethnie hutue, même des civils. Selon les groupes de défense des droits, des millions de Congolais sont morts au cours de ces années de conflit, et les conséquences sont encore profondes aujourd'hui. De nombreuses femmes vivent avec les cicatrices et le traumatisme du viol.

L'Est du Congo continue parfois d'être divisé selon des lignes ethniques. L'histoire de la région, marquée par l'instabilité, une gouvernance peu rigoureuse et une grande distance - plus de 2 500 km - de la capitale du Congo, Kinshasa, ont freiné les investissements et laissé certaines infrastructures de base, comme les routes, en lambeaux ou inexistantes.

Groupes armés

Le Congo et le Rwanda s'accusent mutuellement depuis longtemps de soutenir divers groupes armés rivaux dans l'est du Congo, une région agitée et une importante plaque tournante de l'aide humanitaire. Une force de maintien de la paix des Nations unies de plus de 17 000 personnes est basée à Goma, mais un haut fonctionnaire a clairement indiqué cette semaine que les tensions avec le Rwanda et l'Ouganda ne font pas partie de son rôle.

"Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici", a déclaré le lieutenant-colonel Frederic Harvey, chef de liaison de la mission des Nations unies avec l'armée congolaise. "Nous sommes ici pour accomplir notre mandat, qui consiste à protéger la population civile et à préserver l'intégrité nationale."

Il y a dix ans, les combattants du M23 se sont brièvement emparés de Goma, la principale ville de la région, qui compte plus d'un million d'habitants. De nombreux habitants de Goma appellent désormais la communauté internationale à intervenir pour aider à établir la paix et la stabilité. "Kagame, ça suffit", pouvait-on lire sur une pancarte lors d'une manifestation mercredi.

Tensions croissantes

Le pape François avait prévu de se rendre à Goma le mois prochain dans le cadre d'un voyage au Congo et au Soudan du Sud, mais il l'a annulé la semaine dernière, invoquant des ordres du médecin en raison de ses problèmes de genou. Cette visite avait pour but d'attirer l'attention de la communauté internationale sur des populations en proie à des conflits depuis longtemps, alors même que ce nouveau conflit se développe.

Face aux tensions croissantes, la Communauté d'Afrique de l'Est, composée de six pays (Burundi, Congo, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud et Tanzanie), a créé au début de l'année une force régionale destinée à faire face aux troubles. Aujourd'hui, le président kenyan Uhuru Kenyatta, qui préside actuellement le bloc, souhaite que cette force soit activée immédiatement et déployée dans l'est du Congo, en raison des "hostilités ouvertes" qui y règnent.

Uhuru Kenyatta demande également que les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, dans l'est du Congo, soient déclarées "zone libre d'armes" où toute personne étrangère aux forces mandatées pourra être désarmée. Quelques heures plus tard, le président du Burundi, pays limitrophe du Rwanda et du Congo, a accueilli "chaleureusement" son appel.

Éviter la guerre

Les commandants régionaux des forces de défense des pays membres se réuniront dimanche à Nairobi, la capitale du Kenya, au cœur du centre économique de l'Afrique de l'Est. Les dirigeants ont approuvé la création d'une force régionale dans les pays qui semblent se rapprocher de la guerre, à savoir la RDC, le plus récent membre de la CAE, et le Rwanda, le plus grand fournisseur de troupes africaines aux missions de maintien de la paix de l'ONU dans le monde.

Mais le Rwanda a été le seul membre de la CAE à ne pas participer à la réunion des chefs des forces armées régionales qui s'est tenue à Goma au début du mois. Et il n'y a pas eu de réponse immédiate du Rwanda jeudi à l'appel à l'action d'Uhuru Kenyatta.

La RDC n'a pas non plus commenté directement l'appel au déploiement de la force régionale, mais le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a salué la demande du président kenyan d'une cessation des hostilités et de zones sans armes.