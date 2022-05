Libye : sortir de l'ennui par le skateboard

Une première qui fait le bonheur des jeunes de la capitale libyenne : un parc dédié au skateboard. Il a ouvert ses portes le week-end dernier sur une superficie de 800 mètres carrés.

Ce centre ludique permet désormais aux jeunes skateurs de pratiquer leur sport dans un cadre approprié. Cette initiative d’une organisation caritative américaine permet aussi à la couche juvénile de Tripoli de sortir de l’ennui alors que la ville est frappée par une violence récurrente.

"En grandissant, j'ai vu mes voisins faire du skateboard et j'ai continué à y penser. Quand j'ai grandi, je regardais des vidéos et j'apprenais comment maîtriser les figures. ", explique Mohamed Abderraouf, lycéen de 18 ans. Sa compatriote Rayan al-Omar, lycéenne de 18 ans, abonde dans le même sens :" Le skateboard est mon passe-temps. Je suis vraiment heureuse, car avant il n'y avait pas d'endroit dédié au skate. ".

La construction de cet espace a permis aux pratiquants qui avaient décidé de faire une pause de renouer avec leur discipline.

"J'ai appris et pratiqué le skateboard en 2012, puis j'ai fait une pause avant de reprendre l'activité récemment, après la mise en place du parc dédié à ce sport.", raconte Oday Nouri Baraka, lycéen de 19 ans.

Depuis, le parc est pris d’assaut. Une fréquentation qui permet le brassage des différentes couches de la ville souvent divisées par le conflit.

" Je connais les avantages des skateparks parce que je conçois des parcs de skateboard, et je crois vraiment en eux. Mais nous avons conçu et construit des parcs dans des endroits comme l'Irak, la Palestine, le Mozambique, le Maroc. Nous avons vu les avantages des skateparks ; nous en connaissons. Pas seulement pour les vues actives, comme vous pouvez le voir ici à travers les gens qui font du skateboard et du roller autour. ", a déclaré Wade Trevean, concepteur du parc.

Des cours de skate hebdomadaires gratuits pour 60 filles et garçons sont annoncés. But de la manœuvre, permettre aux jeunes de retrouver une vie saine et heureuse, donc aux antipodes des bruits des bottes et des armes.