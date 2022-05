Baisse du taux de chômage en Afrique du Sud

C’est l’Agence gouvernementale des statistiques qui a annoncé la nouvelle, mardi, le taux de chômage en Afrique du Sud a diminué au premier trimestre de l'année à 34,5 %. Une première depuis près de deux ans.

Selon cette organisation, quelque "370.000 emplois ont été créés entre le 4e trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022". La première puissance industrielle du continent compte désormais 14,9 millions de travailleurs sur une population de près de 60 millions.

Une bonne nouvelle pour ce pays dont l’économie a été fortement touchée par le coronavirus. Avec pour conséquence entre autres, une hausse continuelle du nombre de sans-emploi depuis juillet 2020.

Les créations d'emplois ont bénéficié aux secteurs des services communautaires et sociaux, à l'industrie et au commerce. La finance, la construction et l'agriculture ont en revanche continué à perdre des emplois.

Face au chômage galopant, l’Afrique du Sud a été le théâtre de manifestations contre les travailleurs étrangers illégaux accusés d’accaparer les emplois peu qualifiés.

Le 1er mai Cyril Ramaphosa a été chassé des célébrations de la fête du travail sous les huées de la foule victime des affres du chômage. Le président sud-africain avait dit avoir entendu les ''griefs'' de la classe moyenne de son pays.

Si le nombre de jeunes chômeurs entre 15 et 34 ans a diminué de 0,1 % par rapport à la fin de l'année dernière pour atteindre 4,7 millions. Mais l’agence des statistiques appelle à la prudence. Alors qu’officiellement, le pays est en proie à une nouvelle vague, la cinquième de la pandémie de Covid-19.