L'UA appelle à la levée des sanctions économiques contre le Zimbabwe

Les dirigeants africains sont réunis à Malabo cherchant à lever des fonds pour résoudre la crise humanitaire subie par le continent. 15 pays sont particulièrement touchés et ont besoin urgemment d'aide. C'est le cas notamment du Zimbabwe pour lequel le président de l'Union africaine a appelé à la levée des sanctions imposées par les puissances occidentales depuis plus de 20 ans.

Ayant à l’esprit, les demandes répétées de l’Union africaine, je lance un appel solennel pour la levée des sanctions étrangères imposées depuis des années à nos frères et sœurs du Zimbabwe. En ces temps de crises profondes, ces sanctions empirent davantage les conditions de vie du peuple zimbabwéen, a expliqué Macky Sall.

Le Zimbabwe est sous le coup de sanctions américaines et de l'Union européenne depuis vingt ans, imposées après la violente répression d'opposants au régime de Robert Mugabe lors de la présidentielle en 2002. Elles sont assorties d'une suspension de l'aide budgétaire du Fonds monétaire international. L'institution financière refuse de soutenir le pays en raison d'une dette insoutenable. Le pays d'Afrique australe accuse plus de 9,3 milliards de dollars d'emprunts dont près de six milliards d'arriérés.