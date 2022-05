Zambie : vers l'abolition de la peine de mort

Le gouvernement et le parlement zambien prennent des mesures pour abolir la peine de mort dans le pays.

Le président Hakainde Hichilema a annoncé ce qu’il a qualifié de « grande décision » à l’occasion de la journée mondiale de l’Afrique célébrée le 25 mai, chaque année.

Bien que la Zambie dispose d'une loi sur la peine de mort, aucune exécution n'a eu lieu depuis la fin des années 90.

Dans la foulée de cette annonce, 2045 détenus ont également été graciés par le chef d’état, une mesure qui vise à désengorger les établissements pénitentiaires. La population carcérale de la Zambie s'élevant à 25 242 personnes.

Selon Human Rights Watch, le système pénitentiaire zambien est en crise.

Le groupe de défense des droits affirme que les prisons construites avant l’indépendance de la Zambie en 1964 sont originellement prévues pour accueillir 5500 prisonniers. Or elles hébergent aujourd’hui 15 300 en 2009 dans des espaces où les châtiments abusifs sont fréquents et où les maladies comme la tuberculose et le VIH se propagent, ne détenant pas suffisamment de services médicaux.