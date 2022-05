NBA : une fresque de Giannis dans le centre de Milwaukee

Une peinture murale de trois étages de la star des Bucks Giannis Antetokounmpo est désormais visible dans le centre-ville de Milwaukee aux Etats-Unis. Elle a été réalisée par Maurico Ramirez, artiste mural de Chicago, connu pour ses multiples œuvres aux formes triangulaires pixelisées et aux couleurs vives. Mais il a réalisé la fresque d'Antetokounmpo le long de Wisconsin Avenue dans un style photo réaliste.

La fresque rend hommage à Giannis Antetokounmpo, le double MVP de la NBA en 2019 et 2020 a aidé les Milwaukee Bucks à remporter le championnat 2021, leur premier titre depuis 1971. Le propriétaire de l'immeuble a dû obtenir l'autorisation de l'équipe avant la réalisation de cette représentation grandeur nature pendant les séries éliminatoires. Le basketteur d'origine grecque et nigériane, aurait depuis validé l'œuvre.

"Ma mère m'a montré. C'est incroyable. Donc c'est incroyable. Je l'apprécie, le soutien qu'ils ont montré aux Bucks, le soutien qu'ils me montrent, l'amour. C'est incroyable. Quand on joue au basket, on ne s'attend jamais à ce que des choses comme ça arrivent, parce qu'il faut juste jouer au basket. Vous devez aimer le jeu, en profiter. Et je pense qu'une fois que vous vous consacrez à votre équipe et à la ville, les gens le ressentent, vous savez, et ils apprécient que des choses comme ça arrivent "