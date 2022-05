La chanteuse Kelly Rowland sort un livre sur la relation mère-fils

La chanteuse afro-américaine Kelly Rowland a sorti son premier livre intitulé, "Always with You, Always with Me".

L'auteur compositrice dit qu'elle ne s'est jamais vue reflétée dans les livres en grandissant, et cela l'a inspirée à écrire son nouveau livre pour enfants, "Always with You, Always with Me", l'ouvrage destiné aux grands et aux tout-petits, reflète la relation complexe mère-fils des temps modernes.

"Pour moi, je ne me suis jamais vue dans les livres quand j'étais enfant. Donc, c'était une très, très grosse affaire pour moi, pour mon fils de voir son teint, pour lui de voir une famille noire tout court aussi. Qu'il voie une femme qui travaille comme architecte, vous voyez ce que je veux dire", a déclaré la lauréate d'un Grammy.

"Et je ne vois jamais vraiment de femmes architectes, vous voyez ce que je veux dire ? Pouvoir vivre ces moments où il se reflète dans le monde. Et je pense que c'est tellement important pour les jeunes de voir, pour les enfants de voir, que vous soyez noir, asiatique, ou une personne de couleur. On ne le voit pas assez. Et nous nous ouvrons - le monde s'ouvre définitivement. Mais je pense qu'il est important de continuer à le voir, donc cela signifiait beaucoup pour moi parce que je ne l'ai jamais vu en grandissant" précise-t-elle.

L'ancienne chanteuse des Destiny's child devenu entrepreneur, philanthrope et maintenant écrivaine, jongle également avec un autre projet, mais il ne s'agit pas de musique.

"En ce moment, je tourne un film, 'Fantasy Football', avec Omari Hardwick et la big boss Marsai Martin. Elle produit ce film et fait un travail incroyable. Anton Cropper en est le réalisateur. Nickelodeon et Paramount ont créé ce magnifique espace et cet environnement de travail, et c'est vraiment très amusant."_ a déclaré la chanteuse de 41 ans. "Les films - je dois dire que le cinéma et la télévision m'intriguent le plus en ce moment" a-t-elle ajouté.