Kenya : l'ancien président Mwai Kibaki est décédé

L'ancien président kényan Mwai Kibaki est décédé à l'âge de 90 ans ce vendredi. Impliqué dans la politique depuis l'indépendance en 1963, l'ancien professeur d'économie formé en Ouganda et à Londres, avait été élu en 2002. Après son départ du pouvoir en 2013, Mwai Kibaki s'était retranché dans son fief de Nyeri, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi

En tant que figure de proue de l'histoire post-indépendance du Kenya, Mwai Kibaki a gagné le respect et l'affection constants du peuple de cette nation et d'autres nations à travers le monde. Le président Kibaki restera à jamais dans les mémoires comme du gentlemen de la politique kényane, d'un débatteur brillant, dont l'éloquence, l'esprit et le charme l'emportaient, encore et encore a souligné le président Uhuru Kenyatta.

Sous sa présidence de 2002 à 2013, le Kenya a confirmé son rôle de moteur économique en Afrique de l'Est et diversifié ses partenariats extérieurs. Parmi son héritage, figure également une meilleure éducation et de meilleurs soins de santé pour les Kényans.

Parlementaire pendant quelque cinq décennies - Mwai Kibaki a été élu député pour la première fois en 1963, il restera comme l'un des membres de l'équipe rédactionnelle de l'actuelle Constitution kényane.