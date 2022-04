Afrique du Sud : les plus pauvres frappés par les inondations

De fortes pluies et des inondations ont tué au moins 306 personnes dans la province orientale sud-africaine du KwaZulu-Natal, y compris dans la ville de Durban, et de nouvelles tempêtes de pluie sont prévues dans les jours à venir. Le bilan devrait s'alourdir, car de nombreuses personnes, dont des familles entières, sont portées disparues, ont indiqué les autorités jeudi. Les pluies persistantes ont fait des ravages dans la province, détruisant des maisons, effondrant des bâtiments et emportant des routes principales. Les dégâts à Durban et dans la zone métropolitaine d'eThekwini sont estimés à 52 millions de dollars, a déclaré jeudi le maire d'eThekwini, Mxolosi Kaunda.