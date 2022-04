Kenya : les musulmans célèbrent le début du Ramadan

À Nairobi, au Kenya, les musulmans débutent le mois de Ramadan et le premier jour de jeûne. La religion est minoritaire dans le pays, seul un peu plus de 10 % de la population est musulmane. Vendredi, les fidèles se sont réunis à la mosquée Jamia pour faire la prière, et marquer le début du mois.

1/3 Le président Kenyatta a transmis son message à tous les musulmans pour le Ramadan. "C'est un mois pour se recentrer sur Allah, purifier l'âme, renforcer les liens familiaux et prendre soin des moins fortunés. Le véritable esprit du Ramadan"

"L'islam est en plein essor, non seulement ici en Afrique ou au Kenya, mais aussi dans le monde entier, en raison de certains facteurs importants", explique l'Ustadh Hassan Ali Amin, président du Council of Imams and Preachers of Kenya (CIPK) et expert en religion.

"L'un d'entre eux est la diffusion ; le deuxième est l'enseignement ; le troisième est que les gens ont maintenant tendance à vouloir en savoir plus sur l'islam grâce aux réseaux sociaux et à Internet en général. Et enfin, l'exposition. Nos oulémas (érudits musulmans) et nos dirigeants font vraiment tout leur possible pour permettre aux gens de mieux comprendre."

Mais la préparation de ce mois de célébration n'est pas aussi enjouée que les années précédentes. La hausse des prix, et la baisse des revenus, ajoutés aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, ne permettent pas aux familles de fêter comme elles le souhaiteraient.

Blé et tournesol, aluminium et nickel : la Russie et l’Ukraine jouent un rôle clé dans l’approvisionnement mondial en matières premières à usage industriel ou alimentaire. Posted by Africanews en Français on Friday, March 4, 2022

"Les affaires ne sont pas comme avant, parce que les prix ont augmenté, donc les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter", détaille Fatuma Abdi, vendeuse dans un marché. "Ceux qui auraient pu consommer ont vu les tarifs augmenter à cause du ramadan. Mais nous espérons encore que pendant ce mois, nous aurons plus de clients."

Le mois de Ramadan a débuté vendredi 1er avril dans la soirée, et s'achèvera par la célébration de l'Aïd-el-Fitr, ou il est coutume d'offrir des vêtements, cadeaux et pâtisseries.