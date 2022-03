Au Lesotho, l'industrie du textile souffre de la pandémie de Covid-19

Au Lesotho, l'industrie du textile est le plus grand employeur privé du pays. Il y a deux ans, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, l'industrie mondiale de la mode s'est effondrée. Les marques ont annulé des commandes représentant des milliards de dollars, un drame pour les ouvrières du Lesotho.

Face à l'effondrement de la demande, les marques ont annulé des commandes représentant des milliards de dollars et peu de personnes ont ressenti les effets aussi durement que les dizaines de millions de travailleurs, pour la plupart des femmes, qui cousaient les vêtements du monde entier. Au Lesotho, un petit pays montagneux niché au cœur de l'Afrique du Sud, la douleur a été particulièrement vive.

Bien que petite par rapport aux géants mondiaux de la confection tels que le Bangladesh et la Chine, l'industrie de l'habillement du Lesotho est le plus grand employeur privé du pays, et plus de 80 % de ses travailleurs sont des femmes, selon les responsables gouvernementaux.

La plupart d'entre elles sont les premières femmes de leur famille à toucher un salaire, une révolution tranquille des genres bâtie sur des T-shirts et des survêtements.

En 2001, le Lesotho a signé un accord commercial américain : l'African Growth and Opportunities Act, qui lui garantissait l'importation en franchise de droits aux États-Unis des vêtements fabriqués dans le pays.

Des entreprises chinoises et taïwanaises ont construit des usines tentaculaires à la périphérie industrielle de Maseru et aujourd'hui, les produits textiles représentent près de la moitié des exportations du Lesotho, soit environ 415 millions de dollars par an, principalement à destination des États-Unis. Mais les premiers murmures de la crise mondiale qui est devenue la pandémie de coronavirus sont apparus au début de 2020, lorsque les entreprises chinoises qui fournissent la plupart des tissus ont brusquement annulé leurs livraisons.

Pendant deux mois, l'ensemble de l'industrie du vêtement du Lesotho a fermé, à l'exception de quelques usines qui se sont reconverties dans la production de masques et d'autres équipements de protection. En mai 2020, les usines ont rouvert, mais la crise a continué, les entreprises licenciant des milliers de travailleurs et fermant des usines. L'année suivante, les travailleurs étaient désespérés.

En mai 2021, les syndicats locaux ont organisé une grève pour augmenter le salaire minimum mensuel du secteur de l'habillement - alors de 2 100 loti (environ 140 $). Les manifestations sont devenues violentes, et les forces de sécurité ont abattu un ouvrier de l'industrie du vêtement.

Les usines ont finalement accepté d'augmenter les salaires de 14 %, mais se sont plaintes que les résultats dévasteraient leurs entreprises et ont prévenu que des fermetures d'usines suivraient.

"Je ne veux pas qu'il travaille dans une usine"

Kheoane s'est accrochée à son travail, essayant de travailler plus dur et plus vite pour éviter d'être la prochaine ouvrière licenciée. Chaque jour, en marquant des milliers de fois les coutures de ses tee-shirts, elle pensait à sa famille à Ha Ramokhele, un village de montagne situé à deux heures de route de la ville.

Pendant que Kheoane travaillait, son fils, Bokang, restait à Ha Ramokhele avec sa mère. À 11 ans, il a passé des mois sans aller à l'école pendant la pandémie et Kheoane craint qu'il ne prenne du retard. Son plus grand souhait pour le Bokang : "Je ne veux pas qu'il travaille dans une usine", dit-elle. "Personne ne veut que ses enfants aient la vie qu'ils ont eue".

Les experts sont incertains quant à l'avenir de l'industrie du vêtement, tant au Lesotho que dans le monde. On ne sait pas si l'industrie trouvera des moyens de mieux protéger les travailleurs ou si elle poursuivra sa course à la production la moins chère possible. Au milieu de cette incertitude, Kheoane est reconnaissante de son travail. Elle a appris il y a longtemps que lorsqu'il y a de l'argent au Lesotho, de nombreuses mains se tendent pour le réclamer.

Selon les experts en développement, le salaire de chaque ouvrier du secteur de la confection fait vivre une demi-douzaine de personnes. Pour ce chèque de paie, le fils de Kheoane avait besoin de nouvelles chaussures d'école et sa mère avait demandé des produits d'épicerie.