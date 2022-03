Zambie : Hichilema continue sa lutte contre la corruption

En Zambie, le président Hakainde Hichilema continue son combat contre la corruption. Depuis son élection l'année dernière,HakaindeHichilema fait tout pour être à la hauteur de son ambition, et éradiquer la corruption d'un pays rongé par la dette.

En moins de 48 h cette semaine, deux anciens ministres d'Edgar Lungu ont été arrêtés et deux hélicoptères et un appartement ont été saisis. Les anciens ministres de la Justice et des affaires étrangères sont accusé d'avoir détourné plusieurs milliers d'euros et acheté ces biens avec les fonds publics.

Le Front Patriotique, parti au pouvoir sous la présidence d'Edgar Lungu, a dénoncé une "persécution" face à ces arrestations.

Nous récupérons l'argent suspecté d'être le frauduleux et l'investissons dans nos jeunes, nos femmes et les personnes handicapées. Le gouvernement a annoncé l'octroi de 2 232 bourses supplémentaires à des étudiants universitaires grâce à la lutte contre la corruption.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement d'Hakainde Hichilema a récupéré plus de 3 millions d'euros lors d'une perquisition chez une ancienne journaliste de la radio nationale. Il a ensuite décidé d'utiliser cet argent pour financer des bourses à plus de 2000 étudiants zambiens.

Mais pour le représentant de l'organisation Transparency international en Zambie, le programme anti-corruption d'Hakainde Hichilema est "décousu, archaïque, et ne montre pas de résultat".

Plusieurs des arrestations n'ont mené qu'à des remises en liberté sous caution, face à des accusés niant les faits qui leur sont reprochés et des enquêtes pas assez abouties.