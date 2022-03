Ethiopie : réactions des habitants à l'annonce de la trêve

Après l'annonce d'une trêve humanitaire dans la zone du Tigré, l'heure est aux réactions en Ethiopie. Pour les habitants d'Addis-Abeba, le fait que les rebelles et le gouvernement se mette d'accord sur ce point marque un nouveau tournant, dans cette guerre qui dure depuis près de 17 mois.

"La décision du gouvernement est bonne, car les gens meurent de faim là-bas, et cela améliorera également le niveau de vie dans notre pays", explique Yonas Assefa. "C'est la bonne décision à la fois sur le plan économique et social."

"On ne peut manger à notre faim que lorsqu'il y a la paix", ajoute Mesfin Asirat. "C'est vraiment réjouissant de négocier pour la paix, surtout pour nos sœurs et frères du Nord."

La trêve, proposée par le gouvernement, n'a pas de durée déterminée. Pour les analystes, il s'agit d'une étape importante, mais le gouvernement doit agir rapidement et concrètement.

"Nous n'avons vu aucun changement jusqu'à présent", déplore Hager Gashew. "La conséquence de la guerre est le chaos, la destruction et la famine dès le début. Nous avons des parents ici et là."

Selon les Nations unies, plus de 9 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans la zone. Les organisations humanitaires qui œuvrent sur place ont été contraintes de réduire de plus en plus leurs activités, à cause de pénuries de carburant et d'approvisionnement.