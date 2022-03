Togo : un sommet pour renforcer la cybersécurité en Afrique

Le continent africain connaît une vitesse fulgurante en matière de connectivité, mais reste à la traîne en matière de sécurité informatique.

Un constat saisissant et concordant à Lomé, au Togo, parmi les participants du premier sommet sur la cybersécurité.

Les cyberattaques préoccupent de plus en plus et pour cause, elles ont réduit le PIB africain de plus de 10% pour un coût estimé à 4,12 milliards de dollars en 2021.

“Nous recevons du scanning du phishing comme des gens qui envoient des fichiers joints à des personnes dans des entreprises, des rançongiciels. Nous avons aussi de la cyber délinquances. explique GBOTA GWALIBA le Directeur de l’Agence nationale de la cybercriminalité du Togo.

La cybercriminalité, une opportunité

Contrer les cybercriminels implique des coûts, mais elle offre aussi des opportunités. Le marché africain de la cybersécurité ne cesse de se développer et serait passé de 1,33 à plus de 2,32 milliards d’euros entre 2017 et 2020.

“La cybercriminalité, c'est une opportunité pour développer les compétences pour assurer une continuité de votre business et finalement être le plus performant possible” a affirmé OUANILO MEDEGAN FAGLA le directeur général de l’agence de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) du Bénin.

La déclaration de Lomé pour renforcer la sécurité informatique

Parmi les outils mis en avant pour renforcer la cybersécurité en Afrique, la déclaration de Lomé.

Un document d’orientation qui s’engage entre autres à mettre en place un cadre légal et réglementaire spécifique et renforcer la coopération africaine en matière de cybersécurité. Un texte adopté par Les ministres en charge du numérique et de la transformation digitale de plusieurs pays africains (Togo, Bénin, RDC, Congo, Maurice, Somalie, Namibie).

Concrètement, les ministres se sont engagés à signer et ratifier la convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, mettre en place un cadre légal et réglementaire spécifique à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que des organes de régulation, et surtout, renforcer la coopération africaine en la matière.