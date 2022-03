Kenya : Raïla Odinga et Uhuru Kenyatta scellent leur rapprochement

Le président kényan Uhuru Kenyatta soutient officiellement le candidat déclaré à la présidentielle d'août prochain Raïla. Le mois dernier, son parti Jubilee avait rejoint la coalition Azimio la Umoja de son ancien rival politique.

À 77 ans, Raïla va se présenter à une 5e élection présidentielle. Ancien prisonnier politique et ancien Premier ministre, il bénéficie désormais du soutien de 26 partis politiques réunis au sein de sa coalition. Mais beaucoup se demandent si son image d'adversaire irréductible ne souffrira pas de son rapprochement avec le président Kenyatta.

Pour l'heure, les deux hommes savourent leur réconciliation à quelques mois de l'élection et n'hésitent pas à s'afficher lors ensemble main dans la main lors des meetings de campagne de Raïla Odinga. En 2018, Uhuru Kenyatta et Raïla avaient sidéré le pays en se serrant la main et en déclarant une trêve après les violences post-électorales de 2017 qui avaient fait des dizaines de morts.

Cette alliance entre les deux hommes laisse de côté le vice-président William Ruto, initialement destiné à succéder à M. Kenyatta, qui a néanmoins prévu de se présenter également à la présidentielle d'août. Pour sceller leur alliance Uhuru Kenyatta et Raïla ont tenté de réformer le régime avec un projet de révision constitutionnelle qui s'est heurté à une forte résistance. Selon leurs détracteurs, il s'agissait surtout d'une manœuvre du chef de l'Etat pour se maintenir au pouvoir en tant que Premier ministre. L'initiative attend le verdict de la cour suprême.