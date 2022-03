Football : le Gabonais Denis Bouanga en sauveur de l'ASSE ?

En difficulté sur la première moitié de championnat français, l'attaquant gabonais Denis Bouanga retrouve la confiance qui lui faisait défaut à l'automne et participe activement au redressement de Saint-Etienne, dont la quête de maintien en Ligue 1 passe par Lille ce vendredi.

Son but face à Metz (1-0), dimanche au stade Geoffroy-Guichard, le cinquième de la saison, vaut cher : il a permis aux Verts de s'extirper de la zone de relégation en se hissant au 17e rang, avec trois points d'avance sur les Mosellans et un de plus que le barragiste Lorient.

Le maintien n'est pas encore gagné, loin de là, parmi les équipes à la lutte, "les cancres" comme les surnomme l'entraîneur Pascal Dupraz. Mais celui-ci contribue à redonner confiance au groupe et notamment à son attaquant gabonais, arrivé de Nîmes en juillet 2019 pour 4,5 millions d'euros avec un contrat de quatre ans.

Les deux premières saisons de Denis Bouanga ont été satisfaisantes malgré le déclin sportif des Verts, qui disputaient encore la Ligue Europa à l'automne 2019. L'ASSE, 17e du classement en mars 2020 au moment de l'arrêt du championnat en raison de la crise du Covid-19, a longtemps flirté avec la zone de relégation lors de la saison suivante (2020/21), terminée à la 11e place.

Le joueur a inscrit dix buts (trois passes décisives) sur sa première année et sept durant la deuxième (quatre passes décisives). Parfois positionné dans un couloir par Claude Puel, démis de ses fonctions mi-décembre, avec lequel les relations étaient parfois tendues, le No 20 a retrouvé avec Pascal Dupraz une position aux avant-postes.

Elle lui permet d'être plus proche de la cage adverse et d'arriver avec plus de fraîcheur dans la zone de décision, où il faisait preuve de maladresse il y a encore quelques semaines. Le technicien haut-savoyard ne tarit pas d'éloges à son endroit.

"Il a des qualités incroyables, de celles pour jouer la Ligue des champions, mais j'avais l'impression qu'il ne les exploitait pas", a confié l'entraîneur stéphanois début mars en conférence de presse. "Il est capable d'aller vite et de répéter les efforts. Il est très fort techniquement. Quand tu es rapide, tu restes rapide. Tu ne vas pas moins vite du jour au lendemain. C'est le Denis que je connais, celui qui a performé notamment à Nîmes", a-t-il ajouté.

Pour le joueur, sur le plan collectif, tout est une "question d'état d'esprit qui a changé". Et d'ajouter :"Il y a vraiment un groupe qui a mis le cerveau à l'endroit, qui se bat les uns pour les autres. Face à Metz, on parvient à ne pas prendre de but. Nous ne sommes plus dans la réaction, c'est ce qui a fait notre force sur cette rencontre".

Et individuellement ? "Ça marche mieux parce que le groupe et l'encadrement me mettent en confiance. J'avais besoin de ça, de retrouver cette confiance que j'avais il y a deux ans. C'est ce qu'ils font très bien, je travaille deux fois plus pour justement aider l'équipe. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui", a souligné le joueur.

Avant son but contre Metz, il avait délivré deux passes décisives contre Strasbourg (2-2) puis ouvert le score contre le PSG (défaite 3-1), fin février, répétant sa performance du match l'aller. "Il ne faut pas que je reste là-dessus, je dois continuer à aller chercher un peu plus. Je sais que je peux faire plus", assure Denis Bouanga. C'est avec cette mentalité que Saint-Étienne peut espérer se maintenir.