Côte d'Ivoire : au moins 5 morts dans l'effondrement d'un immeuble

Un nouveau drame vient une fois de plus endeuiller les populations d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Près qu’une semaine après l'effondrement d'un immeuble en construction dans la commune de Treichville qui avait sept morts, un autre immeuble de quatre étages s'est lui aussi affaissé sur ses occupants dans la commune de Cocody Angré bilan cinq morts et plusieurs blessés. L'accident a eu lieu très tôt le lundi matin selon les sapeurs-pompiers arrivés qui ont essayé de retirer les blessés des gravas et sauver ce qui respirait encore.

Selon plusieurs sources, les défaillances de l'immeuble avaient été pointées du doigt par les occupants, sans que le ministère de la construction et de l'urbanisme ne fasse réagir le propriétaire de l'immeuble. À ce niveau, son identité reste protégée, mais les autorités ivoiriennes promettent d'ouvrir une enquête. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, s'est rendu sur les lieux pour apporter "la compassion de la Nation aux victimes, nos prières et notre soutien", selon sa page Facebook.

Abidjan connaît une explosion des constructions ces dernières années, parfois de manière anarchique et sans autorisations officielles.